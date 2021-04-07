撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-04-07 17:42

Facebook早前出現嚴重的資訊安全漏洞，外洩全球超過 5.33 億用戶資料，當中牽涉 293萬位香港用戶！用戶的全名、Facebook ID、位置、出生地點等等，都被上傳到黑客討論區，免費任人下載。各位Facebook用家，不管帳戶資料有否受事件影響，都要學識4招帳戶保密方法，以策安全！

（Unsplash/Mika Baumeister）

今次網上流傳的數據是2019年Facebook外洩的舊數據，雖然當年8月Facebook都修復問題，可是依然難阻已洩漏的資料流傳。儘管如此，各位Facebook用戶就更加需要更改Facebook上的個人資料，以下4招方法讓大家再次保密帳戶，保護個人私隱！

👇👇【點圖放大睇】Facebook帳戶4大保密方法👇👇

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其實早於上年年初，Facebook改版後就推出一個「Facebook 站外動態」的工具，能夠默默追蹤及存取我們的網上行為，例如將平常瀏覽的網站、搜尋過的關鍵字、接觸過的網購平台和個人喜好等。Facebook獲取這些資訊後，會向第三方機構共享資料，度身訂造「最適合」大家的廣告。如果不想被Facebook偷窺，停止Facebook的存取權限？就快點關閉Facebook的站外動態！

👇👇【點圖放大睇】7步關閉Facebook的站外動態👇👇

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香港個人資料私隱專員公署已就事件展開調查，去信 Facebook了解相關情況。私隱專員鍾麗玲表示如果資料落入不法分子手上，可能會用於網絡借貸、起底之上，用戶有機會收到釣魚郵件或者某些網站上出現自己的資料。鍾麗玲提醒市民可以向私隱專員求助，又或者透過更改密碼、設立雙重認證，來保障自己。記者最後提醒大家，千萬不要忽略密碼安全的重要性，因為純數字的密碼不需要1 秒就可以被破解！所以設置高強度密碼，確實是必須的！

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