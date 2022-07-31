有微波爐和焗爐的廚房，可說是大大增加煮食的便利和可能性，不過很多人會關心微波爐安全，而忽略焗爐的使用禁忌。其實，焗爐也有很多安全誤區，光是清潔方法做錯就有機會導致短路。



1）要預熱才用

焗爐的烹調溫度可以高達180～200度，但並非一打開就能達到指定溫度，需要先進行預熱，才能確保食物在均勻的溫度下烹調。如沒有預熱直接放入食物，就很容易造成燒焦的問題。

👉抽油煙機使用禁忌｜煮完即關抽氣易致癌？專家教抽氣最有效方法

👇👇焗爐5大使用禁忌👇👇

+ 1

2）食物盡量放在中間

焗爐大多設有上下兩層發熱管，如比較大的焗爐更有多層可以放置食物。不過為了避免食物不小心碰到發熱管，導致油污影響加熱效能，甚至食物過熱起火，建議食物最好放在中間。

3）避免加水

烤焗部份食物時，有些人會在烹調途中加入少許水份，以避食物過乾。但這樣做會令焗爐出現大量蒸汽，而且冷水碰到高溫的焗爐玻璃門，更有破裂的風險，因此使用時要避免加水。

👉風扇清潔｜體感溫度42度 風扇不夠涼？8步清潔教學輕易恢復風力

焗爐清潔方法必須注意（Google圖片）

4）忌用水清潔

焗爐使用後，會在爐身積累很多油污，但也不應該直接使用清水清潔，因為濕氣有機會進入焗爐內部，可能導致短路問題。可以嘗試用蘇打粉清潔，或用小碟盛檸檬汁／醋放入焗爐焗5～10分鐘。如真的要用濕布清潔的話，就要確保清潔後要用乾布徹底抹乾。

5）不能放入焗爐的食具

和微波爐一樣，有很多物料的食具都不能放入焗爐，如木質﹑塑膠﹑玻璃﹑陶瓷等，建議使用傳熱效果好的金屬﹑搪瓷﹑不鏽鋼等。避免因過熱而令食具變型﹑融解，甚至破裂。

👇👇微波爐禁忌｜7樣絕對不可叮的東西 美國消委會教5大安全使用貼士👇👇