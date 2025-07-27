ChatGPT新玩法　Threads熱門「手電筒開燈」桌布與動態效果製作

Threads上爆紅的「手電筒開燈」桌布，讓各種角色用手電筒照亮使用者手機的時間區域，《數位時代》以下整理製作方式。



手機作為我們日常最常使用的工具之一，一款喜歡的桌布能夠讓自己在使用上心情更好。

最近Threads上爆紅的「手電筒開燈」桌布，讓各種角色用手電筒照亮使用者手機的時間區域，無論是毛小孩、或是喜愛的卡通角色，現在都能變成這款吸睛桌布的主角。

《數位時代》以下整理了詳細的製作步驟，教你打造專屬的個性化桌布。

ChatGPT 生成「手電筒開燈」桌布圖

1. 尋找靈感： 在網路上搜尋「手電筒 開燈 桌布」等關鍵字，找到喜歡的參考圖。

2. 上傳圖片與下達指令：

將選定的圖片上傳到 ChatGPT 的對話框中。接著輸入以下提示詞 (Prompt)，「將圖片中的主角改成XX角色（也可上傳自己的寵物或喜歡的角色讓AI作為參照），構圖維持不變，睡衣改成XX顏色，燈光改成XX色，在燈光內加入小顆的星星（或是自己想要的任何元素，也可不加）。」

上傳圖片與下達指令（數位時代提供）

1. 取得圖片： 等待 ChatGPT 生成圖片，若對於生成的結果不滿意，也可針對圖片下調整指令，或是開啟新的對話框重新生成一次。以下為GPT生成之結果：

取得圖片（數位時代提供）

Canva + intoLive 製作動態桌布

如果你是iPhone用戶，並且想要將靜態的手機桌布轉換成動態桌布（Live Wallpaper），可以遵循以下步驟：

1. 生成第二張圖片： 在 ChatGPT 中輸入以下指令，為動態效果做準備：「讓 XX角色轉頭看向手電筒，並且手電筒的燈關掉，圖片中的其餘東西不要修改。」

生成第二張圖片（數位時代提供）

ChatGPT產出的第二張圖片（數位時代提供）

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1. 開啟 Canva 製作：

第二張圖片生成後，打開 Canva，選擇「影片」製作模式，並選擇 9:16 的格式。

2. 上傳圖片：

將 ChatGPT 生成的兩張圖片上傳到 Canva 中。

3. 設定影片片段：

將兩張圖片分別設定為兩個片段，每個片段長度均設為 1.3 秒。

4. 添加過渡效果：

在兩個片段之間，選擇「溶解」作為過渡效果，並將秒數設定為 0.1 秒。這會讓圖片切換看起來更自然。

Canva製作圖解（數位時代提供）

1. 輸出影片：

完成編輯後，將影片輸出為 Mp4 格式。

以下製作成影片後，動起來的效果：

效果圖（數位時代提供）

intoLive 將影片轉換為實況照片

現在，我們要將製作好的 Mp4 影片轉換成 iPhone 的實況照片格式。

1. 下載 intoLive App：

在 iOS App Store 中搜尋並下載「intoLive」應用程式。

intoLive在App Store頁面上的概況（App Store）

1. 匯入影片：

打開 intoLive ，選擇「Live Photo」，然後匯入在 Canva 製作好的 Mp4 影片。

在intoLive App中，選擇Live Photo（數位時代提供）

1. 轉換格式：

將影片轉換為實況照片格式。

2. 設定桌布：

最後，將剛剛轉換好的 實況照片設為手機桌布就可以了。這樣打開螢幕時，角色就會動起來囉！

同場加映：Deevid AI 讓角色動起來

如果您覺得製作動態照片的步驟太複雜，但又想快速看看角色動起來的樣子，可以嘗試使用 Deevid AI。

1. 搜尋 Deevid.AI：

在瀏覽器中輸入 Deevid.AI 進入網站。

2. 輸入指令：

在對話框中輸入您想要呈現的效果，例如：「讓 XX角色搖動手電筒。」

在網站中輸入指令（數位時代提供）

1. 生成影片：

等待約 1 分鐘，AI 便會生成一段 5 秒的影片。

2. 儲存下載：

將影片儲存並下載。

以下為Deevid AI生成的影片效果：

Deevid AI生成的影片效果（數位時代提供）

小提醒：

經過實測，由 Deevid AI 生成的影片，雖然可以在 intoLive 中輸出成實況照片，但在 iPhone 上卻無法啟用實況功能。因此，如果您最終目標是製作真正的動態桌布，建議還是參考前面運用 Canva 的方式。

點數消耗：

使用 Deevid AI 生成一次影片需消耗 10 點數。Deevid AI 初次會提供免費的 20 點數，代表免費使用者可以生成 2 次影片。

現在就跟著這些步驟，打造屬於你的專屬「手電筒開燈」動態桌布吧！

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】