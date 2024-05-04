如何訓練狗狗撿東西？簡單3步驟讓汪星人懂得你需要　獎勵是最佳

作為鏟屎官嗯我們，都想訓練我們的狗狗去撿東西，那麼我們在訓練狗狗撿東西的時候，一是一定要選擇丟一個牠們喜歡的玩具，二是要有耐心，訓練過程中狗狗如果表現的好的話，我們一定要給牠們一些適當的獎勵哦。



大家知道怎麼訓練狗狗撿東西嗎？我們在看有關於狗狗的電視劇或者電影的時候，我們總會看到這樣一個畫面，那就是狗狗會幫助主人撿東西或者識別主人的指令幫助主人拿東西，這一連串的行為不免讓我們非常羨慕，所以我們也想教我們的寵物犬學會撿東西或者幫助我們拿我們需要的東西。

那麼怎麼訓練狗狗撿東西其實是一個說難也難，說不難也不難的的事情，所以今天我就教大家幾招如何訓練狗狗撿東西。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1、選擇牠們喜歡的玩具丟

我們在訓練狗狗撿東西的時候，一定要選擇一個狗狗經常玩或者狗狗十分喜歡的玩具丟，因為如果你丟的東西對於狗狗而言根本不感興趣的話，狗狗是懶得搭理我們的，因為牠們十有八九是不知道我們想表達什麼意思的，所以在怎麼訓練狗狗撿東西這個問題上，我們一定要選擇一個牠們喜歡的玩具開始丟，這樣每當我們丟出去一次，牠們就會去撿回來，次數多了以後我們可以換一個別的東西丟，而且在狗狗撿東西的時候我們最好還要說些口令，比如「撿回來」這種類型的話。

2、要有耐心和適當的獎勵

在訓練狗狗撿東西的時候，我們也不能沒有表示，如果狗狗前幾次沒能撿回來我們千萬不能生氣或者失去耐心，因為這種行為對於狗狗而言也是十分陌生的，牠們也許根本就不知道我們是什麼意思，所以我們一定要有耐心。如果在接下來的幾次，狗狗開始撿回來東西的話，我們是一定要摸摸牠們的頭然後給牠們一些小零食作為獎勵的，時間久了牠們也就學會撿東西了。

看了以上內容，我們得出了總結，那就是我們一開始不僅要選擇狗狗喜歡的東西丟，而且還要有足夠的耐心，以及一些適當的獎勵，只有這樣才能讓狗狗更快的學會撿東西，大家現在是不是都知道怎麼訓練狗狗撿東西了呢？

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