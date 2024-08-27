靈緹犬偷吃被戴上紙枷鎖示眾 意猶未盡更舔嘴傻笑 誰說侮辱性強
撰文：狗與愛的世界
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韓國一網友家裏養了只靈緹犬，聰明又調皮。這天，牠就趁着網友不注意，偷吃掉了整包餅乾！
網友看到狗子大快朵頤的模樣後也是氣壞了，決定要好好的教訓牠一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友製作了一個「紙枷鎖」，用狗子的第一人稱寫上：「我今天偷吃了草莓味的夾心餅乾」，並把餅乾包裝袋貼在旁邊，作為證據。
原本是想讓狗子進行自我檢討，結果沒想到的是，牠卻眯着眼睛，開心傻樂。
似乎還在回味餅乾的美味，絲毫沒有反省的意思...
看出來了，偷吃嫌疑狗被抓後態度依然很囂張，意猶未盡都寫在了臉上哈哈哈！
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