【動物權益】英國禁止幼貓狗販售　源於一個繁殖場慘案

杜絕不良繁殖場獲利和動物虐待的問題，在這幾年受到英國當局關注。英國環境、食品暨鄉村事務部宣布，當局將在2019年通過第三方販售幼貓、幼狗禁令，意味所有業者都不能販售不到六個月大的貓狗。英國這個令人拍案叫好的舉動，其實源於一宗慘案。

不到六個月不能賣

英國環境、食品暨鄉村事務部 （Department of Environment Food and Rural Affairs, Defra）早前宣布，他們將在2019年通過第三方販售幼貓、幼狗禁令，意味著所有業者都不能販售不到六個月大的貓狗，如果有人真的想養這些小動物，就要直接找個人飼主或動物安置中心。該單位指出，一旦英國議會在2019年的議程開始後，他們就會正式提出該法案。

2005年在約旦的迪士尼商店裡，幼貓們正在等待買主。在英國，類似的光景就要看不到了。 （路透社／達志影像）

一切源於不肖養殖場

其實在今年10月，英國議會才通過新法案，禁止有照業者經手只有八周大的幼貓幼狗，認為這個年紀的小動物需要待在父母身邊——種種法案均反應隨著越來越多不肖養殖場被爆出後，人們逐漸意識到養殖場裡的不人道問題，像是把動物集中養在骯髒的環境中、強迫雌性動物在短時間懷孕好幾次等等。其中最著名的案例就是在2013年被救出的查理斯王騎士犬（Cavalier King Charles Spaniel）「露西」（Lucy）。

只能活在籠子裡

2013年，當人們從威爾士幼犬農場救出露西時，當時5歲的牠被迫在一年懷胎好幾次，而且生下來的幼犬在 4周大的時候就會被帶走（一般建議幼犬要跟在母親身邊8周）。長期被關在籠子裡也讓露西出現脊椎彎曲、癲癇等健康問題。

圖即為查理斯王騎士犬「露西」，牠的遭遇引起許多人討論。（Lucy The Rescue Cavalier Facebook官方專頁）

牠的遭遇催生法案

露西在2016年過世。2017年12月，多個動保團體聯合發起「露西法案」連署活動，希望當局能夠禁止第三方業者販售幼犬，當時英國首相梅伊在當時也曾談到「籠飼犬」（battery dog）問題。

編註：「籠飼雞」（battery chicken）一字的變體，籠飼雞是指在層架式的雞籠裡飼養的雞隻。這裡則是用來形容被關在籠子裡飼養的狗。

讓寵物們有個好開始

因此環境、食品暨鄉村事務部相信，這項禁令一旦通過後，將能夠有效打擊那些把利益擺在動物福利之前的不肖養殖場。各界的動保團體也對此抱持正面態度。Battersea Dogs and Cats Home的執行長霍頓（Claire Horton）就指出，他希望這樣的法案將能夠有效終結動物被視為繁殖機器、生活環境惡劣的狀況，讓「深受國人所喜愛的寵物們有個好的開始」。

在一間寵物店裡，政治人物版本的寵物玩具被擺在展示架上，從左到右分別是前英國外交大臣強生(Boris Johnson)、英國首相梅伊、工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)。 （路透社／達志影像）

強調飼主有責任

Horton進一步說道：「這就是為什麼在我們的福利規範裡，我們會不斷強調飼主的飼養責任，也會力勸動物愛好者從全國許多出色的機構來領養狗狗。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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