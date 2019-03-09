【潮濕天氣】狗狗易患皮膚病　6招幫狗狗止痕止癢

春回大地，到處都是充滿了生機，但隨之而來的潮濕悶焗，便令許多寵主頭痛。 在潮濕的季節裡，狗狗最容易患上皮膚病。潮濕會讓細菌滋生，雖然狗狗不會出汗，但是因空氣中濕度太高，狗狗身上潮濕的地方也不容易乾掉，例如帶狗狗散步回家替牠洗腳、狗狗趴在潮濕的地板上、替狗狗洗澡後沒有完全吹乾等等，都容易令狗狗皮膚出現皮膚病問題。

狗狗搔癢行為並不罕見，但如果頻繁出現，便要多加注意。（GettyI mages）

潮濕天氣更易引發狗狗皮膚病？

由於天氣潮濕，細菌滋生得更快，如狗狗毛髮長期在潮濕的狀態下，便容易滋生細菌。因此，每到潮濕的季節時，帶狗狗到獸醫處求醫的人數都會大增。

有時候狗狗毛髮看似乾了，但很可能毛髮裡還藏了很多水。這樣潮濕的環境，極易滋生細菌。（GettyI mages）

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哪些狗狗易患皮膚病？

不要以為家中狗狗是短毛，就不容易得皮膚病。事實證明，許多短毛狗狗在春夏季節，以及潮濕天時都特別易患上皮膚病。由於狗狗經常是趴在地板上生活，牠們的皮膚緊緊貼在地面，因此更容易接觸到細菌。所以，無論是長毛或是短毛狗，在潮濕的季節裡，要更注意保持狗狗身體乾爽。在洗腳或洗澡後要用毛巾先擦乾，再用風筒吹乾。有需要的話，也可適量地撒上嬰兒用的爽身粉。

一般人認為長毛狗易得皮膚病，但事實上短毛狗也不容忽視這問題。（GettyI mages）

香港常見的狗狗皮膚病有哪些？

據香港愛護動物協會（SPCA）的資料顯示，本港常見的狗狗傳染性皮膚病，主要有金錢癬、疥癬耳蟎蟲症耳蟎蟲症和毛囊蟲症，都是由皮膚真菌或蟎蟲感染所致。一般情況下，當狗狗患上皮膚病，便會出現毛髮脆弱或易折斷、皮膚出現碎屑及硬皮、毛囊腫漲或破裂、異常痕癢因而舔噬身體、不斷搔癢某些部位造成創傷等等。當見到狗狗出現異常的搔癢行為，便要多加留意。如問題持續，便應盡早求醫治療。

狗狗的皮膚病，會引起毛髮脫落，皮膚出現紅腫。（GettyI mages）

狗狗皮膚病的治療方法有哪些？

口服藥物：由獸醫提供的藥物治療，療程最少要1至2個月，直至毛髮樣本結果為陰性為止

局部性治療：即使用消毒藥水或藥膏，主要殺掉受感染毛髮上的真菌

環境控制：地板、床鋪、毛巾等要徹底清理及消毒，切記洗淨殘存清潔劑，因某些清潔劑內化含學物質會引致狗狗皮膚過敏或有毒

狗狗患了皮膚病，一定要帶到獸醫處跟進處理。（GettyI mages）

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如何預防狗狗皮膚病？

【1】定期除蝨：要經常替狗狗除蝨、蚤等外來寄生蟲，濕潮環境下這些寄生蟲會生長得更快更多，引起搔癢發炎，從而感染皮膚病。

定時替狗狗身體作徹底清潔，以免狗狗受寄生蟲等困擾。（GettyI mages）

【2】保持乾爽：每次帶狗狗散步回家、遇到下雨淋濕、替狗狗洗澡後，都要替狗狗徹底保持乾爽的身軀，因為潮濕會成為細菌的溫床，易出現痕癢。除了用毛巾抹乾外，還應用風筒吹乾狗狗的毛髮。

除了用毛布抹乾狗狗身外，還應用風筒替狗狗吹乾。（GettyI mages）

【3】勤梳毛髮：每天為狗狗梳毛是十分重要，在梳毛時可檢查狗狗皮膚有沒有問題，亦可以梳走死毛或即時剪走，減少毛髮打結的機會。而毛髮柔順，亦會較通爽，毛髮不易藏著濕氣，減低細菌滋長的機會。

替狗狗梳毛，能令毛髮更乾髮，也能盡早發現狗狗皮膚是否有異樣。（GettyI mages）

【4】均衡飲食：有些處方糧是專門針對與改善狗狗皮膚和毛髮而設的，能帶給狗狗更全面的營養，提狗狗免疫力和抵抗力。另外，魚油和亞麻仁籽都含omega-3，可以幫助皮膚修復及減少過敏反應，可適量地給狗狗吃。

從飲食著手，也能有效改善狗狗的皮膚健康。（GettyI mages）

【5】保持清潔：要知道狗狗生活的地方，不是地板就是牠睡的床鋪，因此要定期作徹底消毒清理。留意洗潔劑的成份，最好選用對寵物無害的清潔用品，以及清洗過後要多用清水洗淨。由於狗狗有舔毛的習慣，很容易把殘留的清潔劑吞到肚裡，帶來危險。

要特別留意狗狗經常生活的位置是否清潔乾淨。（GettyI mages）

【6】勿諱疾忌醫：不要亂信坊間的治療方法，由於皮膚病的成因很多，但症狀主要都是痕癢紅腫，亂作治療可能會令狗狗情況惡化。如狗狗出現不斷搔癢的行為，應向獸醫求助。另外，每年帶狗狗到獸醫診所進行健康檢查，打預防針的同時檢查皮膚，都是盡責狗主應做的事。