【狗吠叫】每朝被吠醒？即學鬧鐘訓練法　讓狗狗安靜下來

狗狗的生物鐘是一個神奇的迷，我們也不知道它們怎麼就會每天固定在一個時刻，通過吠叫或者其它方式，來提醒主人我要做這做那。我們之前有提到過止吠器，當狗狗在大清早吠叫的時候，可以用止吠器使狗狗安靜下來。但是這樣我們也被叫醒了。有沒有一種方法，可以讓狗狗在睡覺的時候不要吵，或者是說可以把它的生物鐘稍微調晚一點？

我們可以嘗試下鬧鐘。當狗狗把鬧鐘響，主人就起來帶給它餵吃的，它就知道，原來吠叫並不能讓它有吃的，是「鬧鐘」能讓它有吃的。如果它形成了習慣，它就不會吠叫，而是等待鬧鐘。具體的操作方式，我們分以下幾點來進行。

狗狗的生物鐘是一個神奇的迷，我們也不知道它們怎麼就會每天固定在一個時刻，通過吠叫或者其它方式，來提醒主人我要做這做那。（Getty Images）

1.將鬧鐘設置為狗狗叫之前響

第一天早上，我們把鬧鐘設置在狗狗平時叫之前5分鐘開始鬧鈴。比如狗狗通常早上5:30吠叫，那麼我們把鬧鐘設定在5點25分響；而主人這個時候要比鬧鐘響的時間再早點起，等鬧鐘一響，我們就走到狗狗的休息區域，把它的早餐拿給它。這個操作最好是在鬧鐘響起1分鐘內完成。讓狗狗把鬧鐘響=早餐，關聯在一起。

第一天早上，我們把鬧鐘設置在狗狗平時叫之前5分鐘開始鬧鈴。（Getty Images）

2.堅持幾天，然後把時間慢慢調晚

我們需要等狗狗適應了鬧鐘響就有美食，等待就可以而不再吠叫，才開始操作把時間晚後調，不然可能會造成它混亂。通常堅持3-5天，我們就可以看到狗狗把這兩件事關聯在一起了。

3.堅持使用鬧鐘一段時間

當我們把鬧鐘的時間調到我們想要給它餵食的時段（例如8點鐘），我們需要這個強化的時間段更久一點，我們可以考慮鬧鐘使用到2-3個月。這樣可以讓狗狗將這個習慣牢牢記住，而不是才關聯好又忘記。所以，當2個月後，我們撤掉鬧鐘，可以發現狗狗已經習慣了新的習慣「等待」，而不是吠叫。當然，如果有必要用到，我們還是可以及時拿出鬧鐘來強化鞏固。

當2個月後，我們撤掉鬧鐘，可以發現狗狗已經習慣了新的習慣「等待」，而不是吠叫。（VCG）

讓狗狗睡覺時不要吵鬧的訓練小提示

這個訓練之所以會有效果，首先，也是基於我們知道狗狗為什麼叫。有些狗狗是因為想吃東西才叫，有些狗狗是想出去玩或者想見主人，如果它們是基於其它原因而叫，我們則需要把其它關係物關聯起來，而不單純都是食物。其次，這個訓練主要是針對年齡大一點的或者成年犬，如果狗狗還是很小，才3、4個月，這個方法並不適用。通常半歲以後，如果有需要可以嘗試。第三就是，未必只有鬧鐘可以用，我們還可以用其它方法，例如聲控燈或音樂等來設定時間。

有些主人想通過不理狗狗的方式讓它自動停止，雖然有些人也嘗試成功了，可如果早上5、6點讓它自己嘗試，我們也許能接受，可能鄰居就要投訴我們了。所以如果我們的狗狗真的有大清早開始吠叫的習慣，我們最好找出原因，加以訓練，於人於己都是最好的處理方式。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】