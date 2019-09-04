【狗健康】香薰蠟燭對狗狗暗藏危機　忽視細節隨時害死狗狗

香薰蠟燭現在逐漸成為了一種普通的日常用品，不少朋友家裏都有這樣的物品。希望可以通過這些自然而溫和的香味來緩解自己的壓力，給自己一個較為舒適的環境。然而事實上，這樣的做法可能並不適合家裏養了狗狗的狗主人們。香薰蠟燭燃燒後產生的某些物質，可能會危害到狗狗們的健康。不過各位也不用着急將家裏的香薰蠟燭丟掉，我們先來了解一下，這些香薰蠟燭到底哪裏出了問題。

香薰蠟燭會對狗狗產生甚麼危險？

狗狗其實和香薰蠟燭這種東西完全不搭，其中最為簡單的一件事情，就是香薰蠟燭是一種明火，如果狗狗接觸到蠟燭的話，很有可能會被蠟燭燙傷或者燒傷。如果主人不在家的話，狗狗甚至有可能會打翻蠟燭，最終引發火災。主人需要小心，將蠟燭放到狗狗接觸不到的地方。

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氣味對狗狗產生的影響

在現在市面上銷售的香薰蠟燭當中，並非是所有的產品都是高端而且天然的。大部分的香味都是通過化學藥品合成而來的。這些化學藥品會滲入室內的空氣，雖然大部分對於人體無害，但對於狗狗來說就未必了。狗狗比人類呆在家裏的時間還要長，狗狗很有可能會將這些有害物質吸入肺部，然後融入血液當中。即使沒有被吸入肺部，也會落在狗狗的毛髮上面，在狗狗舔舐自己的毛髮時，也會進入狗狗的體內。

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有哪些物質會對狗狗產生影響？

根據美國的動物健康雜誌刊登的文章表示，這些化學物品，很有可能會影響狗狗的健康：

蠟：大多數蠟燭都是用石蠟製成的。它在燃燒時釋放出致癌物質。 鉛：一些燈芯是金屬芯的蠟燭，可能會含有鉛。鉛會損害狗狗的中樞神經系統。 苯：這種已知的致癌物質是從被燃燒的蠟燭中散發出來的。 丙烯醛，乙醛和甲醛：這些危險化學品是致癌物質，可降低空氣質量。它們會導致狗狗的呼吸道問題。 甲苯：這是在蠟燭殘留物中發現的。它可以影響中樞神經系統。

主人在購買香薰蠟燭的時候，需要注意下蠟燭的成分表。同時，處理好蠟燭的燃燒後的殘留物。不要讓狗狗有機會攝入這些化學物質。

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如果家裏有狗狗，又想除臭該怎麼辦？

千萬不要選擇空氣清新劑，空氣清新劑裏面所含有的有害化學物質比香薰蠟燭裡面的要多得多。如果真的覺得室內的空氣需要進行淨化，我們可以選擇空氣淨化器，或者是購買由蜂蜜製成的蠟燭，這樣的蠟燭沒有石蠟和鉛。相對較為安全。值得注意的是，香薰精油這種東西，因為品質相差較大，不能一概而論，只能說純天然的精油可以使用，劣質的，就不要了。

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其實，各位狗主人在飼養狗狗的時候就應該有所準備。養狗可不是一件簡單的事情，作為主人的我們可是要接受的狗狗帶來的問題。如果狗狗在家裏有味道的話，個人還是建議多給狗狗洗澡以及清理肛門腺，用香薰來掩蓋狗狗身上的味道，其實是一件治標不治本的事情，更何況，它有可能危及到狗狗的健康呢？

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