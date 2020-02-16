【狗床】狗狗堅持不肯睡狗床？學懂3招令牠愛上安樂窩

狗狗的天性和思考方法跟人不同，又不會說人話，根本沒辦法完全弄懂牠。以至於我第一次幫狗狗買狗窩的時候，簡直懵了！辛辛苦苦對比了各種材質、造型等，挑了幾天才挑到一個合適的狗窩，結果買回來後發現，狗狗根本不喜歡睡狗窩！養貓的主人可能更絕望，貓咪完全不喜歡貓窩，而喜歡裝貓窩的紙箱子。

▼▼▼點擊下圖睇睇狗狗不睡狗窩的問題，主人可以怎麼辦？▼▼▼

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冬天了，一些主人給狗狗買了舒服的狗窩狗床，結果買回來狗狗不上心，該睡地上還是睡地上。

雖然一些雙層毛的大狗，哈士奇、阿拉斯加犬等，毛髮夠厚能夠禦寒，想睡哪裡就睡哪裡，主人大可不必管牠們。但是當大型犬或過度肥胖的狗狗，經常躺在堅硬的地面上時，由於體重過大，因此肘部關節受到的壓力也會大很多。關節在不斷磨損下，皮膚可能會出現輕微炎症，時間久了容易長肘關節囊腫。

一些步入老年的狗狗，主人還是盡量引導牠們睡在狗窩狗床上，不容易著涼，而且可以緩解關節疼痛。

狗狗喜歡的氣味，就是自己身上的氣味或者主人的氣味。(Alicia Jones/Unsplash）

但狗狗真的不喜歡狗窩，主人有什麼辦法呢？

1. 去除狗窩狗床的刺激性氣味，換成狗狗熟悉的味道

如果你剛把狗窩從箱裡拿出來，就直接給狗狗睡，牠肯定不喜歡。一般剛收到的狗窩上，都會有一股味道。狗狗的嗅覺又特別厲害，在牠們感覺裡，狗窩就是個散發著刺激性氣味的東西。狗狗連香香的沐浴露都不能接受，有刺激性氣味的東西，狗狗怎麼可能會喜歡。買到新狗窩狗床後，最好先拿出去曬一曬，等刺激性味道散去再用。如果狗窩能夠拆洗，把外面的套子拆下來洗一洗，洗完一曬基本也沒什麼味道了。

另外，狗狗喜歡的氣味，就是自己身上的氣味或者主人的氣味。所以如果你有狗狗之前穿的衣服，或者你自己的衣服，丟一件在狗窩上面，讓狗狗聞到熟悉的氣味更有安全感。

2. 改變狗窩的位置

狗窩的位置，其實也特別重要。別把狗狗的籠子或狗床放在離大門太近的地方，外面人來人往狗狗很容易警惕，晚上容易亂叫。如果家人孩子平時在客廳活動，其實這裡也不太適合狗狗休息。狗窩是給狗狗休息的地方，所以要找一個比較安靜的角落放著，盡量選擇房間的角落。

主人可以用訓練的方式，讓狗狗對狗窩有好印象。(Drew Coffman／Unsplash)

3. 慢慢引誘狗狗到狗窩

跟讓狗狗適應籠子的方式一樣，要先讓牠們知道有籠子這個東西，而且用起來很舒服。除了在上面放上狗狗喜歡的東西：玩具、小毯子等，讓牠們主動走過去外，主人還可以用訓練的方式，讓狗狗對狗窩有好印象。

如果主人買的窩太厚實，而且不透氣，毛髮厚實的狗狗（金毛、阿拉斯加犬、德國牧羊犬等）睡起來可能會覺得熱！這樣的話，主人可以直接在地上鋪個小毯子讓牠睡就好，護著關節，沒必要花錢買狗窩。

你家狗狗愛睡狗窩狗床嗎？還是對狗窩狗床看都不看一眼呢？

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