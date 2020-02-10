【天才】聽到媽媽說我愛你　法國鬥牛犬竟清晰回覆這句英文

如果愛犬突然開口和你說話，這是驚嚇還是值得開心呢？ 這段影片在網上瘋傳了好一段日子，不知你是否已看過。當中有寵主抱着狗狗，看着懷裏狗狗這麼可愛，忍不住說了一句：「I love you！」沒想到狗狗這時竟有節奏地回應了她三個字，令她高興得快要落淚。

（YouTube@Waggle TV）

這段有趣的影片已在網絡上已被瘋傳了近8年，瀏覽人次更有1千3百萬多。為何它這麼受歡迎呢？全因為在影片裏，狗狗說出了主人最想聽到的三個字：「I love you！」

【點擊圖片文大看，這可愛小法鬥，如何說出深情告白，令主人樂上了大半天】

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當然這不是狗狗真的說話了，只是狗狗努力地模仿主人發音的方式，有節奏也發出了幾個聲音，結果出來效果，真的很像在說「I love you」，令在場所有人都震驚。

當寵主聽到狗狗深情告白時，完全是樂不可支了，更急忙要求狗狗再次說聲「I love you」。

可惜，情深說話不能多說，但寵主已很滿足，她完全不能相信自己的耳朵，掩着嘴巴，快樂的心情表露無遺。

▾▾▾要狗狗說話可能只是夢，但這隻臘腸犬Archie，雖然不懂說話，卻有自己夢想，牠想成為牧羊犬呢！▾▾▾