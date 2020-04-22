狗媽媽藏子女如變戲法　義工知「感動真相」後讚：母愛真偉大

母愛的偉大，實在令人敬重。湖北有流浪狗義工表示，他們近日救了一隻母狗與牠的小孩，由於母狗擔心狗B被搶去，因此聰明地將6隻狗B藏起來，就連餵飼的義工也沒法找到。

聰明狗媽媽擔心兒子被搶去，想出了把狗B藏起來的妙法。（梨視頻）

無論是人或是動物，作為母親的都會無條件去關愛自己的子女。近日便有流浪狗義工表示，他們剛回的母狗相當聰明，由於擔心狗B會被搶走，於是將狗B藏到不顯眼的地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看聰明的狗媽媽如何保護牠的小孩】

+ 6 + 5 + 4

這隻母狗連6隻狗B們一起被義工救起，由於想牠們聚在一起，義工更專門擔建了窩棚給牠們。但可能因為地方陌生，母狗怕有人來搶走自己狗B，於是一邊常對門外吠叫，一邊把自己的小孩藏起來。

義工表示，有時候他們也沒法找到狗B，但幾天後又見狗B出現了，就像變戲法般。義工不禁感嘆：母愛真的很偉大，人如此動物也如此。

網民也大讚母狗偉大，「不管哪個物種，媽媽永遠是最愛自己孩子的那個」、「這狗媽媽很聰明，又一次刷新我對動物的認識」、「母愛本性在所有動物上都能深刻體現」、「這個藏得也太好了吧！」、「小狗子：我出現了，我又消失了」、「狗媽媽表示：誰都別想動我孩子的主意」。

▼▼▼除了體型外，寵物的毛色也可以出現極大變化，點擊放大看黑柴犬變超帥狗狗過程▼▼▼