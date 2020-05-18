【養新狗】新來狗弟妹報到　50個汪哥汪姐無奈又爆笑場面

不少人也有同樣困擾，就是原本養了一隻狗，後來又想多收養一隻，但又擔心兩隻狗相處不融洽。當然，要養多隻前必須考慮清楚，畢竟養多一隻狗，影響到的不止是你和狗狗。這裏搜羅了50張新舊狗狗相遇的一瞬畫面，看後必定會莞爾一笑。

家裏突然多了新成員，狗狗也要時間去適應。（reddit@PamelaNeary）

狗狗的社交行為和人類相似，甚至乎可以說更為複雜，因為狗狗原本就是群居動物，牠們有階級和領域制度，因此如果突然新來了一隻狗狗，這會直接影響到新狗的表現。所以想養第二隻狗時，應先讓原本的狗接受才可。

另外，如果家裏養了超過一隻狗狗，在把新狗狗接回家後，最好是讓牠們一隻一隻分開認識新狗。因為如果突然將一隻新狗介紹給一群狗狗時，這群狗狗便可能會出現團體霸凌新狗的情況，要特別小心注意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看新舊狗狗相遇時的趣事，畢竟狗與狗的相處，其實也很講緣份】

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新舊狗狗第一次見面，應該給牠們空間與適應期。（The Spruce）

如果新舊狗狗相處不順利，這時應盡快尋求專家的協助，不應忽視問題。因為將問題拖得越久，就越難以解決。另外，懲罰不是解決問題的好方法，以正向獎勵的教導方向，能更有效化解新舊狗狗之間的磨擦。

點擊圖片看看這幾隻貓狗，牠們生活在一起很融洽，更在鏡頭前擺出帥氣姿勢！

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