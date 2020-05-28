許志安愛犬Lucky仔年老腳軟兼失禁　鄭秀文Sammi一句揭養狗心酸

歌手許志安飼養德國牧羊犬「Lucky仔」多年，踏入15歲的Lucky仔身體大不如前，老婆鄭秀文（Sammi）早前更曾因此發文抒發愁緒。昨日（27日），Sammi分享了幫Lucky仔進行物理治療的片段，又大讚牠堅韌且充滿生命力。

自歌手許志安與鄭秀文（Sammi）結婚後，許志安的愛犬「Lucky仔」便由二人共同照顧。但Lucky仔3年前曾因神經問題而大病一場，再加上已屆15歲高齡，肌肉逐漸退化。為了幫助Lucky仔，Sammi不但購入輔助帶，親自帶牠散步；又找來治療師教授動作，每日定時幫牠按摩放鬆肌肉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

許志安的愛犬「Lucky仔」由他和Sammi共同照顧。（Instagram@sammi_chengsauman）

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Lucky仔近年漸露老態，不但走路乏力且東歪西斜，偶爾更會失禁，令Sammi憂心不已：「有時忽然想到Lucky會有一天離開，心裏很難受。」Sammi坦言現時需要全天候陪伴Lucky仔，因牠經常跌倒，倒下後又無法轉身或站起來，便會痛苦地哀嚎。因此，Sammi特地請來治療師，教導如何為Lucky仔拉筋、按摩及鍛鍊肌肉。

三人每日為牠定時按摩

Sammi昨日（27日）上載影片，分享按摩過程，又表示過去兩星期每天親自為Lucky仔按摩及訓練，令牠情況漸見起色。她補充指，每次也要三人合力才可進行按摩，難度似乎甚高，「因為Lucky並不輕磅，而且需要抱前抱後，很需要氣力」。縱使拉筋和按摩會帶來痛楚，但Lucky仔總是默默忍受，令Sammi不禁大感欣慰：「在Lucky身上，我看到了動人的生命力。曾經很擔心15歲的Lucky會受不了，但原來我低估了牠的堅韌。」

一句道出辛酸狗主心聲

Sammi的經歷引起不少狗主共鳴，她亦在其帖文中寫道：「相信有照顧過年老狗狗的朋友們都會明白這些過程。牠用了一輩子去给予我們愛」，暗示應盡力照顧老狗，以回報牠們的愛。

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