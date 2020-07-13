【領養貓】孕婦遇懷孕流浪貓秒收養　人貓誕超似樣下一代

跟貓咪同時期懷孕是何等微妙的事情？ 近日有兩張照溫馨的照片在社交平台上瘋傳，一張是孕婦抱著白貓，另一張是嬰兒跟小貓，原來這位太太跟貓咪在同時期懷孕、分娩，網民看完後都大讚溫馨，有網民更直指：「小寶寶跟貓咪撞樣？」

這對夫婦原本不打算再增加寵物的數量，沒想到最後竟然收養了牠。（Twitter圖片：manerslauren）

外國有對夫婦家裏養了一隻貓、一隻狗，由於太太Lauren Maners懷上了小朋友，日後打算專注地照顧小孩，所以不打算再增加寵物的數量，沒想到這次她在馬路上卻遇到了牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

3個月前，她跟丈夫外出時，看到馬路上有隻非常飢餓的流浪貓。她的丈夫馬上把車停下來想幫助牠，結果意外發現牠的身份超特殊！原來牠是一隻懷孕的母貓，Lauren不忍心牠繼續在街上流浪，決定破例收養牠，並為牠取名為「Man」。兩位媽媽建立了很深厚的感情，Lauren還說：「我們成立了一個孕婦俱樂部！」

網民認為Lauren的女兒Kylie跟小貓超似樣。（Twitter圖片：manerslauren）

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早陣子，她們在相近的時間分娩，Lauren順利誕下了女兒「Kylie」，Man亦誕下了6隻小貓，她把Kylie和小貓的照片分享到社交平台Twitter上，跟大家分享她跟Man成為媽媽的故事，溫馨的畫面意外吸引多達24萬網民點讚，更有網民大讚Kylie和小貓的樣子超相似！

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黑貓還是「送子貓」，原本患有不孕症的台女也因黑貓而懷孕。

黑貓經常被人標籤是不吉利的象徵，不過有貓主就要替黑貓平反，親身證明黑貓超吉利！台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？

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有位貓主自從收養盲眼貓後，運勢馬上就變得超好，無論是任何抽獎，只要她參與，就必定中獎！而且工作也常遇貴人，有超好的發展，簡直就是隻招運貓！

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台灣網民Queena Hsiao曾叮囑臨終的愛貓，下世「投胎」要做她的兒子，並約定以不起眼的紅色胎記作記認。一年後，她誕下兒子「藍寶」，並在剃頭儀式上意外發現「藍寶」的頭皮上有一塊紅色胎記，認定這正正是人貓約定印記。

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