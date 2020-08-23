唐狗│垃圾場撿到臭髒小黑狗　媽照顧8個月發現牠是狗界古天樂

唐狗身上帶有不同的基因，所以小唐狗最後長得高與矮，肥或瘦，全部都是未知之數。 台灣小黑狗「威力」小時候長得像個老頭，長相並不可愛，不過在媽媽的愛惜下，牠開始越來越帥，臉上的毛髮還「甩色」！現在牠已經蛻變成小鮮肉，看起來就像狗界的「古天樂」！

小黑狗「威力」被丟棄在垃圾場，幸好得好心人救走。（受訪者提供）

5年前，媽Yuyi Yu到垃圾場倒垃圾時，看到一隻小黑狗狼狽地翻垃圾，當時牠又髒又臭，看起來相當可憐。附近的警衛跟她說，這隻黑狗在前一天的半夜被人丟到垃圾場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽接受《香港01》訪問指，當天寒流來襲夾雜小雨，她想起家裏的雪橇犬吃好睡好，跟眼前這隻無家可歸的小黑狗形成極大對比，於是馬上抱牠回家，「我們幫牠洗澡餵食，帶牠去看醫生，給牠取名『威力』，希望牠健健康康長大。」

「醫生說這孩子才出生2、3個月，臉像老頭一樣愁眉苦臉的。」威力得到媽媽的愛惜後，也不負媽媽的厚望，健康地成長，臉上黑漆漆的毛髮還來個大甩色，最後越來越帥，從老頭蛻變成小鮮肉，看起來就像狗界的「古天樂」！

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「長大後的威力像吹風一樣，變得超大隻！我抱都抱不動！」威力不單長得帥氣，而且性格非常好，是個超貼心的曖男，「當我下班，牠會很開心地迎接我，心情不好時，牠就像暖男一樣陪伴在我身邊，很乖、很聽話、很愛笑！」幸好當天媽有帶威力回家，威力現在才能展現出如此開心的笑臉。

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