【虎斑貓離世】18歲自閉症哥哥意志消沉　生日全家送上最催淚禮物

毛孩有着神奇的力量，牠們更能讓人打開心扉。 在美國，有男子天生患有自閉症，幸好一直有小貓相伴左右。可惜去年，伴隨10年的貓咪畢業了，男子因此而意志消沉。經過情緒的沉澱後，家人覺得是時候了，決定要在男子生日時為他送上特大的驚喜。

當收到這份禮物時，Morgan完全不相信這是事實。（youtube@ViralHog）

現年18歲的Morgan，從小便患有自閉症，因此朋友不多。一直伴在他身旁的，是一隻叫Tabby的虎斑貓。

人貓一起相處已有10年，可惜在去年9月，Tabby去了彩虹橋，這消息令Morgan十分沮喪，意志也消沉了。幸好時間能沖淡一切，在他生日時，家人更決定送上窩心禮物，希望他能重新振作！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Morgan十分喜歡這貓咪，在抱起牠時，已大聲宣布這是「他的女兒」！ Morgan的媽媽Cynthia Roseberry

Morgan的媽媽Cynthia Roseberry表示，她已很久沒見到兒子這麼高興了。一隻貓咪的出現，足以改變他的一生。有些說話就連親人也未必會開口傾吐，但對着貓咪卻可暢所欲言。

網民也被這故事感動到，紛紛留言鼓勵Morgan要振作起來。「振作起來，貓咪會伴着你」、「忘記過去，好好生活下去」、「有小貓在，一切問題都可迎刃而解」、「貓咪是最佳精神支柱，努力呀！」

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