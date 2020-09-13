雪橇犬｜心虛狗死都不起床　媽看到牠這姿勢崩潰：給我起來！

雪橇犬破壞力驚人，只要稍不留神便隨時替你拆家。這隻可愛的雪橇犬，在神不知鬼不覺的情況下，偷偷做了壞事又不想讓媽媽知道，所以只好用肥臀壓着自己破壞的地方。不過，精明的媽媽已眼利發現牠的柲密，但除了氣結還可以怎樣？

這就是Muse，今年已９歲！（fb@白肥美哈士奇Muse）

這隻令人哭笑不得的雪橇犬叫Muse，今年已9歲，是男孩子來的，牠和媽媽生活在台灣的！雖然牠平日大多數時間都很乖巧聽話，但偶然也有搗蛋破壞的時候。其中一幕令人印象最深刻的，就是牠在兩星期內連續作出破壞行為，氣得媽媽要向網民求教，要清蒸還是紅燒較好？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看雪橇犬Muse做錯事後如何扮沒事，不過精明媽媽已秒看破牠的計謀】

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雪橇犬Muse的破壞行為，實在令媽媽哭笑不得。在分享牠的惡行時，媽媽便留言指：「不要以為大屁股擋住我就看不到，給我起來～要生火煮清湯降火了。」

網民看到這有趣的畫面，紛紛留言按讚，「原來Muse也有搗蛋的時候」、「哈哈哈，實在太可愛了」、「還會用身體擋」、「狗肉太補了，沒有辦法降火」、「汪：床單太醜了啦」、「哈哈...牠好聰明」。

【雪橇犬這麼可愛，真的是人見人愛。點擊圖片放大看，雪橇犬含情脈脈地照顧家中新成員】

毛孩愛家人，牠們深厚的愛，真的令人感到安慰。在英國有對夫婦剛誕下女嬰，沒想到家中3隻毛孩，已自動請纓擔任保母，而且盡忠職守，時刻用親切柔和的目光緊盯着嬰兒。這充滿母愛的行為被網民留意到，更笑指毛孩們是否弄錯了什麼「不是你的嬰兒呀！」