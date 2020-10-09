鄭秀文德國牧羊犬離世　Sammi用骨灰瓶封存愛　6個舉動證人狗相愛

毛孩是重要的親人，當牠們離世時，傷心難過之情，實在令人難以釋懷。 日前（10月7日）鄭秀文與許志安的愛犬Lucky仔離世，Sammi在IG裏發了千字文悼念，訴說心底的傷感。事實上，Sammi對Lucky仔關愛得無微不至，尤其是Lucky晚年行動不便，她更為狗狗付出了許多。在Lucky仔最後的日子裏，Sammi常伴左右，給予了牠最大鼓勵與支持。

【點擊圖片回顧，看看Sammi在Lucky仔最後歲月，是如何細心照顧，每個行為都實證她與狗狗之間早已不可分割】

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火化完,我們小心翼翼把牠的骨灰帶回家中。牠會安息在家裏。 骨灰瓶裏, 不僅僅是一堆骨灰———而是Lucky一份永遠被封存保留的愛。🥰 Sammi

雖然Lucky仔已去了彩虹橋，但Sammi與Lucky仔之間的真愛，完全可以在細心照顧的過程中感受得到。

能與愛犬走到最後一程，應是此生無悔。在IG裏，Sammi透露雖然這一段時間她有少許沮喪心累，「但我答應lucky會快快恢愎。」

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