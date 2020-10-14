橘貓長巨腫瘤險死8號風球下　義工稱無得救　動保帶走逆轉命運

香港有不少好心人，都會定時帶著貓狗糧，為流浪貓狗提供半餐溫飽，不過最理想的方法，還是為牠們提供一個溫暖的家。 日前，動保團體「毛孩守護者」接到求助，指堅尼地城山邊有隻橘貓，頭頂長了一個大腫瘤，急需醫治。創辨人Kent到場後，卻被當區的好心人阻止，指山邊才是貓咪的家──

毛守創辦人Kent到場後，有數位貓義工現身，一度意圖阻止他帶走橘貓，並指橘貓過去6年都在山邊生活，曾多次帶牠做身體檢查，直指牠頭上的腫瘤沒辦法醫。Kent反駁 :「我真係嬲到震，你哋有人收養，一早唔出嚟（救貓）？我嚟捉嘅時候，你哋先出嚟？如果我地唔接手，佢打8號風都會繼續喺山坡度。」

經過一輪周旋，Kent逐把橘貓帶走，並把牠送到診所。經醫生檢查，發現牠頭頂那顆「大饅頭」竟然是...

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經過醫生治療後，橘貓頭上的「大饅頭」已經消失，但由於皮膚長期被撐開，現在留下了鬆鬆的皮膚。由於橘貓身體健康，並無其他健康問題，所以Kent隨後已經把橘貓交回求助人朋友照顧，「交畀一個佢熟悉嘅人應該會係最好嘅，始終佢哋餵咗咁多年。」

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