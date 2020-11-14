農作物經常失蹤　CCTV意外拍土撥鼠蹤影　菜園主人竟送牠自助餐？

有機蔬菜香甜爽脆，不少人都對它情有獨鍾，連動物也不例外。 美國早前便有單趣聞，有居民發現菜園讓的蔬菜時常被咬壞、不翼而飛，於是在菜園安裝了閉路電視，打算揪出偷吃的小偷，卻意外拍到有趣的畫面。原來有隻土撥鼠整天都去他的菜園開餐，看著牠大快朵頤的樣子，他竟然想放牠一馬，讓想出一個兩全其美的好方法！

土撥鼠Chunk天天拜訪Jeff的菜園，並偷吃他的農作物。（YouTube截圖：Chunk The Groundhog）

Jeff Permar居於在美國特拉華州，他家有一片土地可以作為菜園種植蔬菜，自給自足。在2019年春天，他發現菜園種植的農作物持續被損毀，每天都看到農作物被咬爛，「我最初以為是鹿，或是兔子。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為了找出偷食農作物的真兇，Jeff決定在菜園安裝閉路電視，揭開小偷的真面目。當他翌日播放閉路電視的影片時，發現兇手是隻土撥鼠！牠一邊偷吃Jeff的蔬菜，一邊看著閉路電視的鏡頭，彷彿在說：「沒錯，就是我偷吃你的蔬菜，你拿我怎樣？」

Jeff的朋友、鄰居都建議他把這隻土撥鼠趕走，不過他卻被這隻飢餓地啃咬蔬菜的小動物吸引著，更把牠命名為「Chunk」。「這片土地是牠的家園，我只是借了牠的土地在上面種菜。」菜園持續被Chunk偷吃也不是辦法，Jeff最後才想到這個妙招確保蔬菜不會被牠瘋狂偷走！

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偷吃土撥鼠成網紅

Jeff嘗試在菜園加築圍欄阻止Chunk進入，但牠總會想到辦法走進去偷菜，不管Jeff做什麼都不湊效，最後只好請牠天天吃自助餐。

他持續地拍攝Chunk偷吃的片段，把這些片段剪輯後，放到YouTube頻道「Chunk the Earthhog」，短短1年已經吸引逾8萬多網民追蹤。

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