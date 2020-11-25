西摩犬│送貨員來了趕去找玩具　汪挑玩具太久　回頭無法接受現實

熱情好客的汪星人，總有獨特的魅力。 這隻來自日本的西摩犬，最喜歡就是有人陪牠玩，尤其是經常到家裏的速遞員叔叔，雖然每次只是相處幾分鐘，但牠總是很珍惜這相處時間。這天，速遞員叔叔又來了，狗狗趕緊找出自己心愛玩具，希望速遞員叔叔陪牠玩。沒料到牠叼出玩具時，速遞員叔叔已離開了。牠完全不能接受這現實，秒變得生無可戀般，翻肚倒臥地上。

這隻天真可愛的西摩犬叫Sakura，今年才2歲多，生活在日本。雖然爸爸媽媽和家裏的緬因貓兄弟Leon和Charles都會陪牠玩，但牠還是很喜歡經常會到訪的速遞員叔叔。

這天，速遞員叔叔派件按門鐘，當媽媽去開門後，Sakura留意到是牠最喜歡的叔叔，於是便衝了回屋裏，東翻西找的把自己心愛寶貝叼出來，希望速遞員叔叔陪牠玩一會，但因為挑太久，回頭秒露出一副失望樣，令人感到有點心酸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，西摩犬Sakura得知速遞員叔叔忙於派件，後來為何露出了一副生無可戀的樣子】

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西摩犬Sakura是隻貪玩的小狗，由於每次速遞員叔叔來時，都會讚牠乖，又要摸牠，又肯陪牠玩玩具，因此牠每天最期待的其中一件事，就是速遞員叔叔來派件了。

網民看到Sakura的反應，都覺得牠實在太可愛了。「牠留意到速遞員已離開後，嘴巴的玩具立即掉了下來，我腦海中即時浮現起音效！」、「如果我是速遞員，我會抽點時間和Sakura玩」、「這個故事教訓Sakura別三心兩意」、「有種淡淡兒的哀傷」、「Sakura不要哭，我來陪你玩」。

【同場加映：大狗狗實在有一種獨有魅力！】

【點擊圖片放大看，究竟這兩團黑色背影的真面目是怎樣的】

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