不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。即使與寵物相處的日子短暫，但也能令主人銘記於心。 台灣有貓主表示，早前在收容所領養一隻唐貓「莫莫」，牠隨即適應新家，晚上還要跟媽媽睡覺，令主人感到無比幸福。誰知幾天後莫莫胃口變差，更一度嘔吐。醫生診斷牠患上感冒及有蛔蟲，開藥後建議回家觀察。但莫莫情況持續惡化，最後離世。媽媽悲慟不已，更後悔沒做這件事......

莫莫大約三至四個月大，性格活潑，一個眼神就令主人愛上牠。（受訪者提供）

貓主周小姐接受《香港01》訪問時表示，對莫莫是一見鍾情：「當初在收容所，我問牠願不願意跟我們回家，我會照顧牠之後的人生，讓牠不用在收容所裡度過恐懼的日子。由我決定收編牠時，我就知道莫莫已經是我永遠的家人。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

莫莫回家後非常興奮，亦很貪吃，時常待在媽媽旁邊，靜靜地看著她工作，晚上也會爬到主人床上陪睡，貼心的莫莫令首次養貓咪的周小姐，感到很溫暖。但幾天後，莫莫突然胃口變差，不喝水，一度嘔吐。媽媽帶牠看醫生，獲診斷為感冒及有蛔蟲，開藥後建議回家觀察。

惟莫莫情況沒有好轉，醫生更指牠嚴重脫水及失溫，需要留院，令媽媽很擔心。原以為貓貓留醫就會康復，但死神總是妒忌幸福的人，幾小時後，她收到診所電話指莫莫離世。周小姐即時崩潰：「我很後悔沒替莫莫做這件事，這７天就像發了一場夢……」。

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雖然與莫莫相處的日子只有7天，但已經是媽媽最幸福的時刻。周小姐：「我萬萬沒有想到，一星期牠就離我而去，這七天真的像做夢一樣，我平時是不喜歡忙碌的人，但是有了牠，我再忙再累我也願意。牠就算不舒服嘔吐，我幫牠清潔，亦從來不感到煩躁，只有擔心，我希望牠這七天也很幸福。」

周小姐表示，如果時間可以重來，她都會收養莫莫，帶牠離開收容所，給牠更好的照顧，同時也會讓牠做詳細的檢查，不再讓莫莫受病痛折磨，「我只願牠能有個愉快幸福的貓生」。

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