大澳貓友情緒病自殺遺下30隻喵　義工臨危受命親述辛酸：好大壓力

上星期一名居住大澳的女貓友疑情緒病發，在家中自殺身亡，遺下至少30隻貓咪。區內救貓組織「大澳流浪貓之家」負責人German接報後，立即趕往現場，並獲告知需要在48小時內完成清場，她隨即聯絡愛協及其他義工，展開救援行動。她直言人生第一次面對這突如其來的艱巨挑戰，起初真是很不知所措，好大壓力。

女貓友家中遺下超過30隻貓。（Facebook@ 大澳流浪貓之家）

大澳流浪貓之家負責人German接受《香港01》訪問時表示，自己做了八年貓義工，未曾遇過如此大的挑戰：「以往聽到火燒山蔓延狗場的嚴重事件，都覺得一定不會在自己身上發生。所以當初我臨危受命時，好徬徨，我唔夠貓籠，貓社又唔夠地方，我一定要搵人幫手捉30隻貓，但這是非常艱難的事。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

German隨即聯絡愛協，但獲熱線員工告知「我們不會幫手捉貓」，令她非常崩潰，幸好隔天亦獲愛協主管告知他們可參與救援。於是她當天先找來其他大澳義工，入屋清理過百個堆積如山的紙皮箱及雜物，並且先帶走比較溫馴的貓貓。

German憶述，屋內環境惡劣，隨地都是貓咪的大小二便，更有濃烈的臭味，畫面到現在仍記憶猶新，並直言是次救援行動非常艱辛......

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雖然救援過程中，German遇到重重困難，但她指從未想過放棄：「我希望救得一隻得一隻，幸好香港人非常熱心，一呼百應，沒有他們不會成事，現在只餘下五至六隻脾氣較惡的貓咪，留在我貓社，其他貓咪已獲暫托及領養，令我很感恩，可以對已故貓友有一個交待。」

German亦曾經是情緒病的過來人，深明已故貓友的壓力：「我都要感謝貓友，她養的貓咪好健康，好靚！第一晚我上到她家，先對她説放心，我會幫貓咪尋好人家。幾年前的我一定沒有能力，處理今次的救援事件，幸好現時人成熟了，一路而來亦有貓咪陪伴我對抗病情，所以我永不放棄貓咪。」

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