人生充滿起跌，有希望亦同時會有失望。 台灣有狗主表示，家中14歲秋田犬「小白」早前因患退化性關節炎而癱瘓，一年前不幸確診膀胱有腫瘤，只能用藥物治療，其後腫瘤突然神奇消失，姐姐認為奇蹟出現。誰知後來醫生帶來惡耗，令她非常崩潰，半個月內心情猶如坐過山車一樣……

小白個性穩重，對主人非常忠心。（受訪者提供）

狗主林小姐接受《香港01》訪問時表示，小白很乖巧，不會欺負家中其他狗狗，常常黏著她撒嬌。年紀老邁的小白，兩年前因為退化性關節炎而癱瘓：「每天我們都需要抱牠出去大小便，牠當時都會用很羨慕的眼神，看其他狗狗散步，所以我們為牠訂製輪椅，讓牠可以自己落地行。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上年七月，小白突然確診膀胱有腫瘤，醫生指牠年紀太大，不建議開刀，只可靠藥物治療。三星期後小白覆診時，腫瘤竟然神奇消失。同時醫生亦表示小白可利用幹細胞治療雙腳，一家人充滿希望：「知道小白有機會重新走路，我們非常感動，亦立即安排好牠的復健之路。」

就在小白的幹細胞治療成功培育當天，小白突然不適，後來姐姐帶牠到診所，醫生卻帶來新消息……

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟醫生宣佈什麼消息？▾▾▾

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林小姐：「我真的非常難受，原以為世界真的有奇蹟，可是小白最後還是沒有等到可以靠自己雙腳跑跳的那天，希望來得太遲。」要愛犬獨自在醫院離開，林小姐指很愧疚，就算已經過了一年，現時想到還是會難受到眼淚直流，只可以說計劃始終都趕不上變化。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

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