亂餵金魚隨時會被撐死？專家揭新手養魚4大疏忽　這魚缸形狀別買

飼養金魚是一件十分有意義的事情，一方面可以陶冶情操，得到樂趣，另一方面我們也可以從中獲得知識，並且放在家中，還可以美化環境，給人賞心悦目之感。



但是家中養金魚也不是那麼想當然，想養就養，要把金魚養好，還是需要注意一些問題的。

1. 飼養前準備

首先資金上要考慮好。一旦選擇了魚缸。還需要安裝各種各樣的過濾器、加熱器和空氣泵，這些將有助於水的潔淨度和溫度的控制。飼養金魚的條件也是需要遵循的，這些可以看看推薦的指南。食物的餵養一定要合理的搭配，這樣才能夠保證金魚的健康。

2. 什麼樣的房子適合養魚

光線明亮的、室內乾燥的房子，都適合養魚。養魚是為了達到觀賞的目的，為家居生活增加一點生機，就家居風水意義而言，主要是用養魚的水來起到催動氣場的作用，重點不在魚上，而在水上。

光線明亮，則說明房子採光很好，室內的氣場偏向於熱性的，而養魚所用的水是屬於寒性的，這樣容易冷熱平衡，使室內的氣場中和，居住之人就會比較舒適，身心得到很好的休息，則自然運氣變旺。

同理，室內乾燥的話，就是一種氣場失衡的表現，養魚的水是濕的，可以揮發到空氣中，使乾燥的氣場濕潤起來，達到中和狀態，形成良好的風水氣場。室內的氣場平衡，就會使居住之人，身心健康、家庭和睦、事業順利。

3. 魚缸的選擇

最好是選擇水族箱之類的魚缸。首先，魚缸太小，特別是如果你餵養超過1條金魚的話是不夠的。魚缸清潔水族箱不但大還有過濾器和其他的配置，將有助於保持水的清潔和魚的健康。其次金魚需要氧氣才能生存，它們更需要水，水族館比魚缸面積更大，使氧的供應更加的充足。

對於魚缸的材料，市場上基本是以玻璃為主的，這個就沒有多少可選擇的，主要注意的還是魚缸的形狀。一般最好就是選擇方形和圓形的，方形以長方形為主，圓形則以正圓為主，不建議用橢圓的。大一點的魚缸，下面所帶的類似櫃子的支撐，所選顏色應該以暗色或者是中性色為主，不要過豔，不要用紅色即可。

4. 養魚的顏色和數量

前面講過，在風水作用上，養魚主要是為了養魚所用的水，所以呢，只要你不是會吃人的魚，一般觀賞性的魚，只要你喜歡，都可以養的。至於數量和顏色，也沒有必要太在意。因為無論什麼顏色的魚，屬什麼五行，或者是多少數量的五行，有個共同點，就是魚整體是水性的五行，這一點是不變的。不是牽扯到特殊作用，不要去鑽牛角尖。

5. 家庭成員與金魚的關係

孩子們可以照顧金魚，但是需要有一些基礎，所有的父母都應該知道的。首先，普通金魚的生活比貓或狗更好照料，只需要定時定期的餵食和換水就可以了。雖然很多人在無聊的時候也不會讓金魚陪着，不過金魚可以給你解悶，在一些時候可以活上30年不是問題。

6. 金魚餵食

很多家長怕金魚餓着，每天都定時定量的餵養3-4次，而且每次都準備很多的食物，每次都把金魚喂得飽飽的，而且魚缸中還會剩魚很多的餌料。其實懂得飼養金魚的朋友都應該知道，這樣的餵養方法是絕對錯誤的，這樣沒有規律不科學的餵食，金魚最後的結果也只能是被活活撐死。

給金魚餵食要根據實際情況來決定。正常情況下，每天保證餵食1-2次即可，也就說你可以每天早晚給金魚各餵食1次。此外，根據季節、氣溫的變化還要合理的調整金魚每天的餵食時間。如在春季的時候可以每天早上7點和傍晚太陽下山的時候各喂1次；在深秋冬季的時候，餵食的時間就應該改在每天早上的8、9點和晚上的9點左右。

