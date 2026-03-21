小丑魚飼養教學　從價格、水溫到海葵挑選　新手也能養出鮮艷色澤

小丑魚身上有白色帶狀花紋，整體顏色艷麗、非常有觀賞價值，是水族箱中亮麗的風景。很多家庭將小丑魚作為水族箱必選熱帶魚之一，那麼小丑魚多少錢一條呢？



小丑魚價格和品種有很大關係，不同種類的小丑魚價格差距很大。不同地區小丑魚的價格也會略有差異。普通的小丑魚40元左右就可以買到啦。

小丑魚飼養環境：要飼養小丑魚需先為牠打造一個舒適溫馨的環境，找幾塊活石，為牠搭建一個有天然屏障的小山洞，保持洞內有適當的水流通，洞內最好放一個橢圓的鵝卵石，洞口外貼着卵石。由於小丑魚和海葵共生，所以最好找一個比較大型的海葵，置於洞口來保護小丑魚。

小丑魚飼養食物：

小丑魚是雜食性魚類，不怎麼挑食，飼養時幼魚可以喂輪蟲，大一點之後可以喂顆粒料、碎蝦肉或其他雜食性餌料，前兩個月在食物中加一些天然蝦青素，螺旋藻粉可使魚的色彩更鮮艷。

小丑魚飼養溫度：

小丑魚對於水溫、水質、以及ph的要求不是很苛刻。飼養水溫26～27攝氏度，海水比重1.022～1.023，ph值8.0～8.5之間，水硬度7～9度dh。在這樣的飼養環境下一般不會出現什麼問題。

小丑魚飼養混養問題：

小丑魚具有攻擊性，不適合與其他小魚混養，並且最好不要單隻養。

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