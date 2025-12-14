閉路電視看家裏貓咪竟離奇消失？鏟屎官嚇瘋奔回家　真相瞬間氣笑

最近看到一位鏟屎官找貓的經歷，從一開始的擔心到後來被氣笑了，哈哈哈真是無語又好笑。



事情是這樣的，鏟屎官在外邊時突然想看看家裏的貓，於是就打開了家裏的監控。可是調整監控鏡頭左看右看到處看，怎麼都看不到貓。就連貓咪平時經常待的籠子裏也沒有貓，在家裏完全看不到貓的蹤影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不會不小心跑丟了吧？這麼一想鏟屎官嚇了一跳，不找到貓心裏就七上八下亂糟糟。不能錯過找貓的黃金時間，鏟屎官馬上飛奔回家去找貓。到家了，馬上把家裏到處找一遍，再仔細看看貓的籠子，這一看把自己都氣笑了。貓咪正安安靜靜地趴在籠子裏呢，哪裏都沒去。

哈哈哈，還好還好虛驚一場。貓咪也不理解，今天鏟屎的怎麼這麼早就回來了？這是幹甚麼呢？原來回家這麼早就是為了找本貓？貓：回去吧，安心掙小魚乾吧，你不好好掙小魚乾我吃甚麼？鏟屎官：誰讓你在家學隱身術的？黑貓：誰讓你給我放了一個黑色紙箱？所以，這不是貓咪的問題，完全是鏟屎官自己的問題，建議馬上給貓咪換一個其他顏色的紙箱。

在外邊時通過監控看家裏的貓，是鏟屎官們最喜歡幹的事兒。

點擊看更多鏟屎官監控下的可愛貓咪👇👇👇

+ 3

鏟屎官@我會發財的在上班時打開家裏的監控，看到貓咪在牀上美美地睡大覺，太舒服了，還知道枕着枕頭睡覺。後邊再看，貓咪從枕頭上滑下來了，躺在牀上四仰八叉地睡，姿勢很豪放。下班回到家啦，貓咪還是睡在牀上，是很放鬆很舒服的狀態。

另一位網友@耶啵椰寶🥥在疲憊的上班中也打開了家裏的監控，看到自己的貓咪也在呼呼大睡，睡得特別香。看得鏟屎官既開心又羨慕，直呼「好想回家陪貓睡覺」。晚上加班時打開家裏的監控，看到貓咪獨自一個貓睡在牀上，想回家陪貓的心情更強烈了。有事沒事打開監控看看，看到家裏的貓心裏就變好了，心裏也更踏實了。

@木馬木馬木馬：剛在監控裏看的，睡得挺香

@咔咔：睡覺了，逗貓棒也不玩了

@AAA薩託利山蘋果批發：小狗用監控給我打招呼



有妹子花9.9（人民幣，下同）買了一個監控，裝在家裏看貓貓。這麼便宜的監控能看清貓嗎？當然能，不僅能看清貓，還能看清貓咪往前跑時留在後邊的幻影。

網友花9.9買了一個監控，裝在家裏看貓貓，還能看清貓咪往前跑時留在後邊的幻影。（小紅書@小甜糯糯）

貓咪對着監控鏡頭瘋狂蹭腦袋，太可愛了，鏟屎官隔着監控就看了一場精彩的表演。

貓咪對着監控鏡頭瘋狂蹭腦袋。（擼貓教授提供）

無意中從監控裏看到熟睡的貓咪從沙發扶手上摔下來，貓咪懵了一秒，馬上又重新回到沙發上。

從監控裏看到熟睡的貓咪從沙發扶手上摔下來，貓咪懵了一秒，馬上又重新回到沙發上。（擼貓教授提供）

從監控裏看貓貓，太有趣了！你們從監控裏看到貓貓時，你家貓咪都在忙甚麼呢？

延伸閲讀：英國貓咪藏身在大巴這位置 成功偷渡600公里 健康無恙待領養（點擊連結看全文）