用螃蟹網袋裝貓被誤認虐待？原來是搬家急中生智　真相讓網民笑翻

這兩天刷到一組很火的照片，照片中是用網袋裝着兩隻貓。



怎料一看，這是要虐貓嗎？

慌忙進去看個究竟，看完發現原來是鏟屎官@無敵酥酥要給兩隻貓搬家，但是沒有航空箱和貓包，於是用裝螃蟹的網袋裝貓。

這個姿勢，再加上這個表情，一開始還以為是那種醜醜的定製的貓抱枕。

兩隻貓不適應網袋，在各自的網袋裏掙扎。

但不管怎麼掙扎，都依然掙不脱這個網袋。

貓：這就像一個無形的結界，看似很容易掙開，但用力全身力氣也掙不脱。

認命了，老實待在袋子裏，等着鏟屎官搬運。

看完後，有人覺得這樣搬運貓太搞笑了，第一次見到這麼給貓貓搬家的。

不過也有人質疑，鏟屎官在虐貓，這樣讓貓不舒服，很擔心貓現在的生活。

怕大家繼續誤解，鏟屎官很快又做了更詳細的解釋：

針對這組爆火的照片，鏟屎官主要解釋了三點：

第一，照片並不是這幾天拍的，不是現拍現發博流量。照片是今年3月份搬貓時拍下的照片，只是最近翻相冊看到後才發出來。

並且，曬出了照片拍攝時間的證明。

第二，貓咪在家很少外出，偶爾一次帶貓咪外出，全家人一起出動，一人開車，另外的人抱貓。而拍攝照片這一次家裏只有媽媽在家，媽媽開車怕兩隻貓在車裏亂竄產生危險，所以在沒有航空箱（寵物飛機籠）的情況下想到用裝螃蟹的網袋把貓裝起來。

媽媽很愛家裏的兩隻貓，鏟屎官平時在上班，大部分時間都是媽媽在照顧兩隻貓。

至於鏟屎官是否真的愛貓，是不是真心對小貓，兩隻貓現在生活得怎麼樣，鏟屎官都曬出了過往的照片一一證明。

這兩隻小貓原本是小超市門口的貓生的小貓，超市老闆在給貓找領養時，鏟屎官一家就從小超市門口抱回了兩隻小貓。

小貓被抱回來時很小很小，抱在懷裏只有巴掌大。

貓咪一歲生日時，鏟屎官一家還給兩隻貓過生日，並拍下了兩隻貓的生日照片。

平時兩隻貓在家時的狀態很放鬆，隨地大小躺。

看兩隻貓的身形，平時肯定沒餓着，一隻貓八斤，一隻貓九斤，油光水滑的。並且，貓貓也做了絕育手術。

從鏟屎官曬出的照片和文字描述來看，鏟屎官解釋得很詳細，態度也很真誠，貓貓過得很好，鏟屎官一家也很愛兩隻貓。

有人質疑貓貓裝網袋的第一張照片中，貓的表情很生氣很不開心，鏟屎官回應，那隻貓貓平時也是這種表情。從後邊的日常照來看，狸花加白貓貓還真是一直保持着這種表情。

愛貓的方式有很多種，只要真心愛貓，不傷害貓，在沒有專門的貓貓用品情況下，就算用麻袋裝也不是不行呀。

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】