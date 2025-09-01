哈士奇因難應付遭棄養　於收容所恐懼顫抖　幸運遇溫暖家庭獲重生

一隻哈士奇本來有幸福美滿的家庭，卻在某天毫無預兆的被棄養，哈士奇的前飼主以「行為舉止過分且很難應付」為由將其丟去收容所不聞不問，哈士奇到收容所後每天都蜷縮在籠中非常恐懼，完全不知道為什麼自己會被遺棄。



根據《The Dodo》報導，一隻名叫六月（June）的哈士奇被家人以「行為舉止太過分且很難應付」為由送至收容所，牠在收容所中感到極度恐懼而蜷縮在籠子裡，不明白自己為何會被遺棄。

幸運的是，動保組織史黛西希望救援組織（Stacy Hope Rescue）的志工注意到牠的困境，決定暫時收養六月。在寄養家庭中，六月迅速恢復了活力，並與寄養家庭的狗狗成為好友。不久後，牠被一個擁有兩隻哈士奇的家庭收養，終於找到了夢寐以求的永久家園。

史黛西希望救援組織創辦人桑斯（Isabella Sance）表示，起初六月原本與家人生活在一起，卻突然被送到擁擠的收容所，在所內的牠感到極度恐懼，顫抖著蜷縮在籠子裡不知所措，如今他們非常高興六月終於找到新家並卸下心防，「當牠第一次見到寄養家庭時，彷彿狗生煥然一新。」

桑斯說，像六月這樣的遭遇其實對他們這些從事動物救援的人來說屢見不鮮，因為許多人在沒有充分考慮哈士奇是否適合自己的生活方式時就貿然飼養，最終又將牠們送去收容所丟掉：

哈士奇是精力充沛的犬種，需要大量時間與耐心來照顧，不幸的是，並非所有人都明白這一點，因此許多哈士奇的下場都很悲慘，勸大家要養狗之前要先做好心理準備和足夠的知識。

「全國最不受歡迎浪犬」5年送走收容所1500同伴 超愛笑卻被嫌醜沒人要

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】