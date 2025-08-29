把寵物交給家中長輩養會怎樣？網民曬出變形記　待遇比親孫子還好

原來，老人養寵物，也有隔輩親啊！



1. 拉布拉多犬變黃金大香腸

我嘞個寵物變形計啊！

博主要出差2個月的時間，於是，便把家裏的拉布拉多犬送去了鄉下，交給奶奶照顧。狗子特別懂事，不光會潛水抓魚，還會幫忙幹農活，可以說是一隻滿分小狗！這表現，也是一下子就俘獲了奶奶的心，有什麼好吃的東西，都會想着帶給狗子嚐嚐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

咱就是說，這待遇，跟親孫子也沒什麼區別了！

見此情景，博主也是放心的去出差了，結果沒想到的是，回來以後直接就驚呆了：「不是，這還是我的狗嗎！」本以為狗子是下鄉吃苦，你卻告訴我是下鄉享福……

甚至，更離譜的是，博主回家一看，奶奶為了給狗子買東西，竟然還學會了網購。不光買了狗糧、玩具還有魚油，導致現在整個狗就是一根光滑的黃金大香腸……

評論區也是驚呆了：

「我媽煮了五香豬肝和豬脾，我說太淡了，我媽說狗不能吃太鹹，你將就將就。」

「放了一隻倉鼠在奶奶家，國慶放假回去一看，都養成黃風大聖了。」

「不是，你奶奶養出了一輛坦克！」

「我奶包餃子還包幾個純肉沒調料的給狗吃。」

「狗：你以為我在幹農活？其實我在減肥！」

「寵物越變越行記。」

「什麼家庭啊，可以養海豹！」



就是說，現在撤回一次出差還來得及嗎哈哈哈！？

2. 雪橇犬每天吃5個肉包子？

博主說，自己的哈奇犬給爸媽養了3天，結果就胖了5斤，每天吃5個肉包子，已經不是滿眼都是自己了……

只見爸爸在廚房切菜時，狗狗聞着味道就走過去了，看得出來，平時做飯前，沒少餵好吃的哈哈哈！

評論區也是各種分享自己的經歷：

「我媽，一個說着從來不養寵物的人，我姐出差她家的狗狗在我家寄養了一個月，等我姐回來接狗的時候，狗已經不願意走了，扒着門叫的那叫一個撕心裂肺啊，樓下租房小哥上來問你們是不是虐待動物，青天大老爺啊，牠一隻小博美20斤，遛彎人家都問你家這薩摩多大了……」

「我在客廳坐着熱的冒汗，我媽說吹下電扇就不熱了！我家狗子跑客廳就來就哈了一口氣，我媽立馬起身把空調打開了。」

「看到大家都那麼離譜我就放心了，我家在熟食店、餐廳都給狗子辦了張卡。」

「我家狗夏天出門，我爸拿寵物行軍牀，我媽拿水和扇子。問就是狗怕熱，直接趴地上怕中暑……」

「我爸當年說我敢把狗整回去就揍死我，結果嘴上天天念念叨叨嫌棄牠掉毛要揍牠，沒動過一手，過年包餃子單獨一個小盆給牠調餡，一點調料都不給放煮熟晾涼了給牠吃。我出差的時候天天收到鄰居奶奶給我發的視頻和照片，都是我爸帶着狗在小區裏當顯眼包，倆人昂首挺胸的遛彎，還跟人炫耀我家狗養的肥大變胖的。」

「我家狗超重百分之二十，醫生說要減肥不然對腿壓力太大，我姥說胖什麼，吃的很少了，然後我一看一天一個大雞腿，兩把狗糧，還要喝碗肉湯溜溜縫，我們吃飯還得過來蹭兩口，我天天給狗減肥，我姥天天給狗開小灶。」



好好好，看出來了，原來老人家真的有在把寵物當孫子好好養啊！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】