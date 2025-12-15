這隻貓咪成精了還能認字？主人練字寫「輕踏」　牠竟作出這反應

小姐姐@我又悟到了正在練字，寫完輕踏二字時，貓咪突然踩到「踏」字上！



這也太湊巧了哈哈哈哈，難道這隻小咪還會認字？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪突然踩到「踏」字上！（小紅書＠我又悟到了）

字：輕踏

咪：踏你的來啦~~~

小貓名叫咪，主人姓馬，所以叫馬咪哈哈哈哈。小貓沒事就伴伴讀，踏踏字，也算是書香門第的文化咪呀~

+ 5

馬咪還會幫忙鎮桌子，好一個肥美蓬鬆大麵包，太可愛哈哈哈哈。小貓還有聰明毛，看來是真的認字呀！咪有點文字功底的喔！

延伸閲讀：想要貓咪記住自己名字？專家教2招簡單方法 這時間段訓練最有效（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】