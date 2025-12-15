這隻貓咪成精了還能認字？主人練字寫「輕踏」 牠竟作出這反應
撰文：有喵青年
小姐姐@我又悟到了正在練字，寫完輕踏二字時，貓咪突然踩到「踏」字上！
這也太湊巧了哈哈哈哈，難道這隻小咪還會認字？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
貓咪突然踩到「踏」字上！（小紅書＠我又悟到了）
字：輕踏
咪：踏你的來啦~~~
小貓名叫咪，主人姓馬，所以叫馬咪哈哈哈哈。小貓沒事就伴伴讀，踏踏字，也算是書香門第的文化咪呀~
馬咪還會幫忙鎮桌子，好一個肥美蓬鬆大麵包，太可愛哈哈哈哈。小貓還有聰明毛，看來是真的認字呀！咪有點文字功底的喔！
