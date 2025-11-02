想跟狗狗更親密？認識牠們3大最愛香氣　唯這兩種味道別讓牠舔

當我們在討論喜歡的香味，你可能會想到木質調、花香調或果香調。那你知道狗狗喜歡什麼香味嗎？寵物網《わんちゃんホンポ》整理出3種狗狗心目中的「最愛香氣」，看完之後你一定會忍不住笑出來喔！



雖然狗狗和人類的嗅覺感受機制幾乎相同，但嗅覺效能卻大相徑庭。狗的鼻子就像一台超強大的偵測器，牠們鼻腔裡的嗅覺黏膜面積大概是人類的50倍，所以能捕捉到我們聞不到的氣味。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

更有趣的是，狗狗喜歡的味道跟人類喜歡的香味差很大。如果想跟毛孩相處得更愉快，一定要認識牠們心中最愛的三種香氣：

1. 飼主的體味

對狗狗來說，主人身上的味道不只好聞，更是一種安心的存在！這裡不是指香水或柔軟精的味道，而是那股汗水跟皮脂混雜的天然體味，狗狗一聞就會感到療癒、有安全感。很多狗狗甚至更愛男性的襪子或枕頭，因為男性的皮脂分泌通常比較旺盛，體味更明顯。因此，當你看到狗狗鑽進你的衣服或被窩時，別嫌牠調皮，畢竟這正是「我愛主人」的最佳表現！

對狗狗來說，主人身上的味道不只好聞，更是一種安心的存在（pexels）

2. 肉類的香氣

狗雖然是雜食性動物，但骨子裡還是偏「肉食主義」。因此，雞肉、豬肉、牛肉這些動物性蛋白質的香氣超級開胃。有些狗狗不喜歡吃乾飼料，但一旦加入水煮雞胸肉就變得食慾大開。但餵食肉類時一定要煮熟，因為生肉可能帶有寄生蟲或細菌，毛孩吃了可能會拉肚子；也不要加入洋蔥、蒜頭等辛香料，這些都是對狗狗有害的食材。

雞肉、豬肉、牛肉這些動物性蛋白質的香氣對狗來講超級開胃（pexels）

3. 其他狗的尿便味

我們聞到屎尿味都會不自覺皺起眉頭，但對狗來說，嗅聞大小便的味道就像在玩交友軟體，能立刻知道對方的性別、健康狀態、發情期等各種資訊，超級有趣。所以散步時看到狗狗朝地上的尿液聞個不停，這是很自然的天性。不過還是要留意，狗狗排泄物可能藏有細菌或寄生蟲，如果牠不只是聞，還想去舔，就要立刻制止！

上述這三種氣味，人類可能覺得不怎麼「好聞」，但對狗狗來說，卻有著特別致命的吸引力。身為飼主，我們要理解並尊重牠們的喜好，但同時要守護牠們的健康，尤其是生肉或排泄物，記得好好留意，別讓毛孩忍不住舔一口惹來麻煩！

尊重牠們的喜好，但同時要守護牠們的健康，尤其是生肉或排泄物（pexels）



