狗子牆邊彈射飛起 鏡頭轉見翹二郎腿神犬 網民笑翻：AI畫面？
最近，刷到了一些「詭異」小狗，一起來康康吧～
1. 這個視頻詭異到讓我懷疑是AI合成的
刷到網友突然想吃東西，但打開包裝袋的聲音卻驚動了狗子，於是下一秒，狗子直接一個彈射起步，從牆邊滑到了網友的身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
然後，在在座的所有人的驚呼聲中，狗子將兩隻爪子放在桌上，笑嘻嘻的催促投餵：「吃東西不帶我？」
不是，我以為狗子會撞到桌腿，結果就這麼絲滑的飄過來了？不過有一說一，看牆上這些印子，狗子應該已經幹過很多次了吧……
旁邊的人也是一臉的震驚，而對比之下，旁邊的那隻要淡定很多了，還悠然自得的翹着二郎腿抖腿：「你們一群沒見過世面的！」
吃瓜群眾也是驚呆了：
「你以為只有一隻狗是主角，其實另一隻正翹着二郎腿呢。」
「有卧龍的地方必有鳳雛。」
「閨蜜，我解釋不清了，你自己來看吧！」
「應該是幻覺，我該睡了。」
「狗：忍不住化身一條固執的魚～」
「讓狗子洗洗腳吧。」
「這怕是沒忘乾淨吧！」
該說不說，畫面裏都是主角，也太精彩了吧哈哈哈！
2. 狗子：好像差點忘了自己是狗了
這天，主人給狗狗扔瓶子，想看看牠能不能接到。本以為狗狗會用嘴去接，結果沒想到的是，牠就這樣水靈靈的把瓶子抱在了懷裏！空氣突然安靜，旁邊的狗子們看到後也是滿臉的問號。
而當事狗呢則尷尬壞了，看着主人詢問的眼神，特別心虛，連動都不敢動……「完了，好像暴露了，不會發現我是人了吧！」
評論區辣評：
「狗：死手，你在幹什麼！！！」
「狗：我尋思那麼大的瓶子，我嘴也接不了啊！」
「狗：誰改我鍵位了？」
「真是縫合線你又不高興。」
「完了，投胎太急了，忘喝孟婆湯的事情要被知道了。」
「我真害怕牠用爪子再給塞嘴裏。」
「狗：我重生了，重生成了一條狗，今天我的主人跟我玩兒接瓶子，可我居然忘記了我現在是一條狗！」
大膽猜測，沒準是帶着系統重生變成狗了，那是牠的任務呢？？？
3. 你這幾天到底去哪了
博主三天沒回家，一打開門，家裏的狗狗就熱情的上前迎接。
起初，後面的那隻也想靠近，可突然不知道牠看到了什麼，開始不停後退大叫……
更詭異的來了，沒想到的是，博主手裏撫摸的狗狗也開始退縮，與夥伴站在了一起拼命嚎叫……
聽取哀號聲一片，博主大叫詢問，狗狗們大叫逃跑，場面別提多混亂了！
評論區：
「你帶什麼髒東西了，嚇死倆柴了！」
「都說柴犬有病，這下就具像化了。」
「氣味識別通過，面部識別通過，聲音識別不通過，警戒！！！」
「狗：不管你是誰，請從我主人身上下來！」
「誰說我們國家沒有雙重唱？」
怕了怕了，遇到詭異小狗可該如何是好啊！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】