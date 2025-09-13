狗子牆邊彈射飛起　鏡頭轉見翹二郎腿神犬　網民笑翻：AI畫面？

最近，刷到了一些「詭異」小狗，一起來康康吧～



1. 這個視頻詭異到讓我懷疑是AI合成的

刷到網友突然想吃東西，但打開包裝袋的聲音卻驚動了狗子，於是下一秒，狗子直接一個彈射起步，從牆邊滑到了網友的身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然後，在在座的所有人的驚呼聲中，狗子將兩隻爪子放在桌上，笑嘻嘻的催促投餵：「吃東西不帶我？」

聽到聲音，狗子絲滑從牆邊彈射起飛（抖音@神哈麥妞）

不是，我以為狗子會撞到桌腿，結果就這麼絲滑的飄過來了？不過有一說一，看牆上這些印子，狗子應該已經幹過很多次了吧……

旁邊的人也是一臉的震驚，而對比之下，旁邊的那隻要淡定很多了，還悠然自得的翹着二郎腿抖腿：「你們一群沒見過世面的！」

吃瓜群眾也是驚呆了：

「你以為只有一隻狗是主角，其實另一隻正翹着二郎腿呢。」

「有卧龍的地方必有鳳雛。」

「閨蜜，我解釋不清了，你自己來看吧！」

「應該是幻覺，我該睡了。」

「狗：忍不住化身一條固執的魚～」

「讓狗子洗洗腳吧。」

「這怕是沒忘乾淨吧！」



該說不說，畫面裏都是主角，也太精彩了吧哈哈哈！

2. 狗子：好像差點忘了自己是狗了

這天，主人給狗狗扔瓶子，想看看牠能不能接到。本以為狗狗會用嘴去接，結果沒想到的是，牠就這樣水靈靈的把瓶子抱在了懷裏！空氣突然安靜，旁邊的狗子們看到後也是滿臉的問號。

+ 3

而當事狗呢則尷尬壞了，看着主人詢問的眼神，特別心虛，連動都不敢動……「完了，好像暴露了，不會發現我是人了吧！」

評論區辣評：

「狗：死手，你在幹什麼！！！」

「狗：我尋思那麼大的瓶子，我嘴也接不了啊！」

「狗：誰改我鍵位了？」

「真是縫合線你又不高興。」

「完了，投胎太急了，忘喝孟婆湯的事情要被知道了。」

「我真害怕牠用爪子再給塞嘴裏。」

「狗：我重生了，重生成了一條狗，今天我的主人跟我玩兒接瓶子，可我居然忘記了我現在是一條狗！」



大膽猜測，沒準是帶着系統重生變成狗了，那是牠的任務呢？？？

3. 你這幾天到底去哪了

博主三天沒回家，一打開門，家裏的狗狗就熱情的上前迎接。

起初，後面的那隻也想靠近，可突然不知道牠看到了什麼，開始不停後退大叫……

更詭異的來了，沒想到的是，博主手裏撫摸的狗狗也開始退縮，與夥伴站在了一起拼命嚎叫……

+ 2

聽取哀號聲一片，博主大叫詢問，狗狗們大叫逃跑，場面別提多混亂了！

評論區：

「你帶什麼髒東西了，嚇死倆柴了！」

「都說柴犬有病，這下就具像化了。」

「氣味識別通過，面部識別通過，聲音識別不通過，警戒！！！」

「狗：不管你是誰，請從我主人身上下來！」

「誰說我們國家沒有雙重唱？」



怕了怕了，遇到詭異小狗可該如何是好啊！

延伸閲讀：魔天使大叔式躺法引500萬網民朝聖 網民驚呆：真的是一隻狗嗎？（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】