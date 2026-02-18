想養寵物又怕髒？這4種毛孩子療癒又整潔　提升生活質感的首選！

時代的發展使得現在很多人對於養寵物這件事情越來越熱衷。有些人養寵物是為了緩解壓力，而有些人則是因為單純喜歡動物，原因各有不同。



但是，很多人對寵物的要求都是相同的，那就是希望寵物既有趣又乾淨。那麼對於想要養寵物的人來說，養什麼寵物好玩又乾淨呢？一起來盤點一下！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

1. 小貓

小貓是一種天生就比較喜歡乾淨的寵物，而且小貓的獨立性比較強，可以自己玩很長時間。大部分小貓的外型都十分可愛呆萌，忙了一天回到家，看了心情都會變得舒暢無比。而且對於一些預算有限的人來說，貓糧的開支也相對負擔較輕。

省心寵物推薦：小貓（Mariana Montes de Oca＠Unsplash）

2. 狗狗

在「養什麼寵物好玩又乾淨」的盤點當中，自然少不了狗狗。狗狗品種繁多，例如被稱為狗狗界「暖男」的金毛尋回犬、喜歡「拆屋」的阿拉斯加雪橇犬、甜美可愛的博美犬，以及對主人忠心的秋田犬等等。而且狗狗的智商較高，只要主人訓練牠們在特定地方大小便，之後便不會出現隨地便溺的情況。

省心寵物推薦：狗狗（gotdaflow＠Unsplash）

3. 兔子

相信大家還記得電影中那句台詞：「兔兔那麼可愛，怎麼可以吃兔兔？」若問養什麼寵物好玩又乾淨，小兔子也是很棒的選擇。平時不在家時，可以將兔子留在籠子裏，牠們不會覺得悶，而且兔子不會發出噪音，不會擾鄰。兔子的毛髮非常細膩柔軟，摸起來的感覺極之舒適。

省心寵物推薦：兔子（Gustavo Zambelli＠Unsplash）

4. 烏龜

其實養烏龜也是一個不錯的選擇。雖然烏龜行動緩慢，但樣子看久了也會覺得憨厚可愛。而且烏龜比較容易飼養，壽命又長，能陪伴我們很久。

省心寵物推薦：烏龜（Craig Pattenaude on Unsplash）

到底養什麼寵物好玩又乾淨呢？以上四種就是好玩又乾淨的小寵物，既能滿足我們想養寵物的心願，生活中又不會帶來太大麻煩。此外，建議大家對寵物能有更多的關心與愛護。從牠們出現在我們生活的那一刻起，牠們既是朋友也是家人；而我們對於牠們來說，則是唯一的依靠。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】