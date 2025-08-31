英國寵物界「換天」　Z世代集體棄狗養貓　家貓數兩年內反超真相

狗狗長期穩坐「英國人最愛寵物」的寶座，不過近年來情勢開始出現變化。綜合外媒報導，英國Z世代（1990～2012年出生）的年輕人逐漸轉向貓派，讓喵星人人氣大幅飆升，飼養數量有望在兩年內超越狗狗，成為國民新寵。



目前英國家犬約有1350萬隻，家貓則約1250萬隻。根據英國大型寵物用品零售商Jollyes觀察，近年來門市貓咪用品的銷售數量，已經比狗用品超出30%。Jollyes大膽預測，隨著年輕人對貓咪的喜愛持續升溫，家貓數兩年內勢必反超狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為什麼Z世代這麼愛貓？報導分析，這股貓咪熱可能與一票愛貓的明星有關。像是泰勒絲（Taylor Swift）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、麥莉（Miley Cyrus）等國際巨星，經常在社群貼文和採訪中曬出愛貓萌照，帶動粉絲跟風養貓。再加上貓咪個性獨立、不需要花費大量時間照顧，對於生活步調快又預算有限的年輕人來說，更容易負擔。

值得注意，不只Z世代貓奴增加，男性飼主也逐漸從養狗轉向養貓。根據統計，每四位男性就有一位是貓奴，比例已經和女性差不多。不少男星也成為貓奴代言人，像是英國國知名喜劇演員Bob Mortimer，他不僅養了兩隻貓，還與動保團體合作幫助浪貓找家，甚至親自為這些貓咪取了超有創意的的名字，引起大批網友關注。

隨著貓咪熱潮持續升溫，Jollyes正積極擴充貓咪相關用品品項來因應需求。看來英國這波年輕人掀起的貓咪浪潮，還會持續一段時間，未來的英國，很可能將變成真正的「貓島」！

