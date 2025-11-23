狗狗生病需手術　「好朋狗」察覺異常拖床陪睡守護身旁超暖心

新澤西州一網友家養了兩隻狗狗，白色那隻名叫「Spanky」，紅棕色的那隻則叫做「Roman」。



兩個小傢伙感情特別要好，從一見面開始，就形影不離。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友發現Roman的耳朵有點浮腫，就醫後發現，原來是耳朵裏有血腫，必須進行手術治療。結果沒想到的是，Spanky在發現異常後，竟然主動把小床拖到了生病的Roman旁邊。甚至，後來還一起睡在了同一張床上。

點擊放大瀏覽狗狗暖心陪伴在生病好友旁▼▼▼

而好消息是，手術後的Roman恢復得很好，依舊活蹦亂跳。就是說，有這樣的好朋友，真好！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】