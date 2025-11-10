貓奴愛心貓飯變毒藥　便便賣相嚇壞主子　1回應動作侮辱性極強

家人們誰懂啊！給貓主子做一個愛心貓飯，以為能收穫黏人小貓咪的貼貼，結果收穫了一場免費的「貓界表情管理大師」表演。這貨從期待到震驚的表情變化，比川劇變臉還絲滑！



影片源自於博主@月半虎虎，鏟屎官趁著假期做點自製貓糧，起初小貓們在期待著主包能做出什麼好吃的來供我們享用，腦袋隨著鏟屎官手的動作而擺動，結果做出來的貓飯讓小貓們大跌眼鏡！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

居然是粑粑形狀，拿進烤箱後再拿出來，簡直不忍直視！黑白相間的小貓瞪大了雙眼，十分震驚，彷彿在說：「麻麻，你居然吃屎！」中間的小貓麻木地看著麻麻，第三隻小貓則迅速地逃離了~

主人真的想要我吃這些東西嗎（抖音@月半虎虎）

網友辣評：

「這玩意能是給貓咪吃的嗎？」



咪咪內心獨白：

「誰懂啊家人們，鏟屎官讓我們吃屎！」



鏟屎官的自製貓飯真的有那麼難吃，我們一起來走進下一個影片看一下！影片源自於部落客@緣為冰-，開頭主包表示：「你們兩個壞貓，嗚嗚嗚~都不吃我做的！」只見兩隻小貓躲得遠遠的，但是聽見了主包哭泣，一隻小貓走了過來~

小貓來找主人（貓來了提供）

小貓來到了媽媽面前，用委屈的眼神看著麻麻，主包說道：「你不要安慰我！要么你就吃一口~你吃~你吃啊！」小貓在麻麻的說服下來到了飯菜面前，聞了兩下，向前走了兩步，擺出了埋屎的動作，OMG真的侮辱性極強！

「我的眼睛就是尺，你做的東西就是屎！」（貓來了提供）

埋屎完小貓立刻跑開，客廳只剩下部落客「嗚嗚嗚」的聲音！小貓表示：

我的眼睛就是尺，你做的東西就是屎！

網友辣評：

「家裏已經揭不開鍋了嘛，為什麼讓孩子吃粑粑啊！」

「一開始我以為是貓的錯，看到飯我以為誰拉裏面了！」

「博主別看，是惡評！也許博主下次把賣相做好看一點，說不準小貓就喜歡吃了呢~」



經典「埋屎」動作永不落幕！影片源自於博主@關於我第一次做貓飯，臭貓的面前擺著博主的自製貓飯，可是臭貓聞了兩下就呈現埋屎的動作，博主發了此視頻表示：「牠什麼意思？？？」

「貓生就沒聞過這麼臭的東西」（貓來了＠微信公眾號）

網友回覆：

「牠感覺太好吃，想要藏起來下次再吃！」



有網友辣評論：

「貓咪：誰拉屎也不蓋著點！」

「這樣的行為一般都是拉臭臭之後埋起來，所以牠想表達的應該是你做的這個跟牠的屎一樣。」



各位鏟屎官們，你們家的貓咪是不是也這樣，對自製餐食愛答不理的呢？快來留言區分享吧！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】