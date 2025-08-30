虎斑浪貓狂奔拒夫妻收編？結局神反轉　竟上演一場誠意大考驗

一對夫妻想收編一隻短腿虎斑浪貓，埋伏多日終於見到牠現身，男子立刻展開「追貓行動」，沒想到浪貓一路狂奔拒絕被抓，直到跑進花圃停下來才讓男子順利帶回家。原來這場追逐只是浪貓的「誠意考驗」，牠早就默默選定了新主人，只差一點確認而已。



抖音一名網友「翠花的貓」日前上傳了他如何收編家中新成員的紀錄短片，只見一名男子一路追著一隻短腿虎斑浪貓，那隻貓咪日前就出現在事主生活圈中，他們夫妻倆討論後想收編貓咪回家，所以就埋伏在貓咪會出現的地方，一見到浪貓出來就一路尾隨想要將其捉進運輸籠內，但浪貓見到男子出現卻扭過頭去逃跑，完全就是不想要被收編的感覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後來男子一路追著浪貓追到花圃邊，愣在原地一動也不動，男子才順利將貓咪帶回家。事主補充道，當初在原地等待那隻浪貓時，牠是突然從草叢中竄出來鑽到腳邊，後來他們才一路跟著小貓跑，一直不敢下手抓，直到貓咪停下後經過一番試探，才發現原來這隻浪貓早就欽點他們夫妻倆當鏟屎官，只是想看看這兩位人類會不會追過來、有沒有誠意而已。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「一定是你們這段時間有跟貓咪培養感情，不然貓貓也不會願意讓你們帶走」

「以為是人類馴服貓咪，結果是早就被貓咪馴服」

「人家浪貓很聰明，知道你們想收編還要先測試一下是不是真的有誠意」

「貓：你們人類只要來追我就願意給你收編」



