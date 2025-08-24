貓咪每天外出散步回家 必叼回一物送給貓奴 可愛舉動引網民羨慕
撰文：貓與愛的世界
外國網友@mamabear20136 的小貓「陽光」每天都會去外面散步，而且出門一定會帶禮物回來。
可愛的是，陽光從來都不帶老鼠蟑螂等可怕的東西，只會帶樹葉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊大圖看貓咪給主人送「禮物」的暖心過程吧👇👇👇
每次返回家中，陽光的嘴裏就會叼着一片樹葉，看到主人後，迫不及待地跑到她面前放下，小樣子又得意又可愛。
雖然每天都收到同樣的禮物，但網友十分開心，都會不停摸摸表示感謝。
看到陽光這麼貼心，不少網友都表示羨慕嫉妒恨：
我家貓只會帶老鼠回來！
……話說，我家貓什麼也不用帶，平時幫我拍死個蚊子，我都很感動了。
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】