貓咪像狗狗一樣隨叫隨到！還能變成圓滾滾 網民激讚：可愛到爆
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@ph_gua養了一隻叫做「瓜瓜」的小貓，跟狗狗一樣，隨叫隨到。
像這樣，瓜瓜本來在休息，享受悠閒的舔毛時光，聽到鏟屎官叫自己，立刻過來投入懷抱。
重點是牠到主人懷裏後，會不斷地調整姿勢，讓自己看起來圓圓的，像一顆胖乎乎的蛋。
+7
網友@ph_gua都覺得很神奇：「牠每次都會這樣，好像是知道這個動作看起來比較可愛。」
確實很可愛，把貓給我，再打200塊錢。
更多瓜瓜的可愛日常照，點擊放大觀看▼▼▼
+6
+1
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】