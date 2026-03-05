貓咪像狗狗一樣隨叫隨到！還能變成圓滾滾　網民激讚：可愛到爆

撰文：貓與愛的世界
網友@ph_gua養了一隻叫做「瓜瓜」的小貓，跟狗狗一樣，隨叫隨到。

像這樣，瓜瓜本來在休息，享受悠閒的舔毛時光，聽到鏟屎官叫自己，立刻過來投入懷抱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

重點是牠到主人懷裏後，會不斷地調整姿勢，讓自己看起來圓圓的，像一顆胖乎乎的蛋。

網友@ph_gua都覺得很神奇：「牠每次都會這樣，好像是知道這個動作看起來比較可愛。」

確實很可愛，把貓給我，再打200塊錢。

更多瓜瓜的可愛日常照，點擊放大觀看▼▼▼

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

