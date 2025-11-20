22磅肥貓假睡偷零食　演技爆棚慢動作扭頭　新技能點滿減肥夢破滅

刷到一隻叫阿肥的虎斑貓，真是給我笑不活了！



牠足足有22磅重，走起路來不僅自帶Duang Duang特效，甚至連扭頭都彷彿自帶慢動作buff。見過阿肥的人都忍不住調侃牠是「煤氣罐成精」、「一輛貓半掛」

主人說為了健康已經在幫牠減肥了，可這傢伙倒好，偷吃技藝反而越來越精湛。

你瞧，牠明明盯着好吃的饞得不行，卻偏偏要眯起眼睛悄悄的扒拉，彷彿只要牠看不見，這偷吃計劃就天衣無縫。

主人在一旁看得是又氣又笑，忍不住戳了戳牠圓滾滾的身子：「喂，不要以為眯眼就沒事耶！」

貓：「我都看不見了，他肯定也看不見。」

哈哈哈~誰家裏還沒只同款饞貓呢？

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】