22磅肥貓假睡偷零食 演技爆棚慢動作扭頭 新技能點滿減肥夢破滅
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
刷到一隻叫阿肥的虎斑貓，真是給我笑不活了！
牠足足有22磅重，走起路來不僅自帶Duang Duang特效，甚至連扭頭都彷彿自帶慢動作buff。見過阿肥的人都忍不住調侃牠是「煤氣罐成精」、「一輛貓半掛」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
主人說為了健康已經在幫牠減肥了，可這傢伙倒好，偷吃技藝反而越來越精湛。
你瞧，牠明明盯着好吃的饞得不行，卻偏偏要眯起眼睛悄悄的扒拉，彷彿只要牠看不見，這偷吃計劃就天衣無縫。
+1
主人在一旁看得是又氣又笑，忍不住戳了戳牠圓滾滾的身子：「喂，不要以為眯眼就沒事耶！」
貓：「我都看不見了，他肯定也看不見。」
哈哈哈~誰家裏還沒只同款饞貓呢？
延伸閲讀：門鈴一響貓咪秒變迎賓大使 熱情喵喵叫應門 可愛模樣令網民淪陷（點擊連結看全文）
+6
大橘趁雨天出軌！被狸花貓狂吼心虛不敢頂嘴 招架不住只會逃跑吃貨小貓打疫苗神反應 醫生拿出肉泥安撫 牠竟邊哭邊吃停不了主人欠千萬後出走 狸花貓淪為法拍品 全網瘋搶有人出四位數贖身師傅裝貓門後見證貓咪成功進屋更拍片記錄 屋主看傻眼真相超意外貓爸偷懶不想照顧孩子 全部帶到平板電腦前看卡通 貓媽經過傻眼
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】