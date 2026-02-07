兔子體型有多大？世界最大兔子體長超1米　連狗都怕的巨型萌寵

世界上最大的兔子有多大？兔子有很多品種，有荷蘭侏儒兔、垂耳兔、安哥拉兔，每個品種都萌萌呆呆的很可愛，我們遇到最多的，也是自家或者朋友家養的家兔。



兔子生性膽小怕羞，喜好乾淨，所以小編想問下大家，你養過或者見過的兔子有多大呢？估計大家心裏大概也知道，肯定是可以輕鬆抱起來的。那麼我們今天要講的是全世界上最大的兔子，你知道是什麼品種嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兔子品種

在英國伍斯特市（Worcester）有一隻叫做大流士（Darius）的兔子，牠有着非比尋常的體型，體長1.22米，體重達22.7公斤，重量是世界上最小的兔子的20倍。

由於長得實在是太大，跟大流士同住一個屋檐下的寵物狗見到牠都感到害怕，幾乎每次看到牠都會遠遠躲開。大流士是一隻大陸巨兔，這種品種的兔子本身體型就大於尋常兔子，牠們曾經因為身軀肥大並不受大眾歡迎，不夠近幾年，人們對這種兔子的好感度卻迅速上升，國外許多家庭把牠們當做寵物來養。

兔子的性格

大陸巨兔性格溫和，不怕人，喜歡被抱，養這樣一隻兔子就好像擁有了一隻會動的大型玩偶一樣，很有幸福感。

兔子的食量

大流士兔子的食量非常大，每天會吃掉12根胡蘿蔔和其他大量的食物，而且牠非常貪吃，永遠不願停止尋找食物，總是試圖偷吃更多的東西。牠每年會吃掉4000美元，對於普通的家庭來說，這可是一筆不小的支出，主人安妮特·愛德華茲（Annette Edwards）也為此苦惱不已。

之前英國還有一隻名叫「拉爾夫」（Ralph）的巨兔以21公斤的體重，曾今登頂世界上最大的兔子排行榜。雖然「拉爾夫」的體重相當於一般三歲小孩的重量，但在世界上最大的兔子大流士面前也稍遜一籌。

看了這個全世界上最大的兔子，有沒有覺得特別想養一隻呢？

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】