帶貓坐10小時機驚屙屎點算？主人機場急催笑翻　網民揭插草神技

妹子帶着貓咪出國留學，在上飛機前，因為擔心貓在飛機上拉屎，就趕緊催促貓貓快拉。



畢竟要坐10個小時的飛機，怕貓咪中途憋不住呀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人在害怕貓貓在飛機上排洩，就在機場搭建了一個臨時貓廁所催促貓貓（來福福不挑食@小紅書）

看到妹子焦急催促的畫面，網友們紛紛出主意。

可以在屁股裏面插一根小草，一下就拉出來了。

下次用濕巾擦下屁屁，引流。

哈哈哈哈哈笑死我了，小時候跟我爸媽坐長途車，他們也是這樣催我出發前拉乾淨。



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後來，貓咪沒拉出屎，在飛機上也沒拉，和鏟屎官安全、順利到達目的地。

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