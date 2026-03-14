帶貓坐10小時機驚屙屎點算？主人機場急催笑翻 網民揭插草神技
撰文：擼貓教授
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妹子帶着貓咪出國留學，在上飛機前，因為擔心貓在飛機上拉屎，就趕緊催促貓貓快拉。
畢竟要坐10個小時的飛機，怕貓咪中途憋不住呀。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
看到妹子焦急催促的畫面，網友們紛紛出主意。
可以在屁股裏面插一根小草，一下就拉出來了。
下次用濕巾擦下屁屁，引流。
哈哈哈哈哈笑死我了，小時候跟我爸媽坐長途車，他們也是這樣催我出發前拉乾淨。
點擊放大即睇貓咪相片▼▼▼
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後來，貓咪沒拉出屎，在飛機上也沒拉，和鏟屎官安全、順利到達目的地。
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