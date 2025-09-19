流浪狗媽媽離世 小奶狗遇貴人收養 狗爸爸守在院外當隱形守護者
一名女子在路上發現一隻流浪母狗已經死亡，身旁卻還有一窩剛出生的小奶狗拚命想吃奶，她立刻將小狗們帶回家細心照料，沒想到日後每次在院子餵奶時，都會發現有一隻公浪犬躲在遠處默默守望，後來才驚覺牠正是這些小狗的爸爸，雖然不敢靠近人類，但牠始終不離開，像是在關心孩子們的新生活。
綜合陸媒報導，大陸遼寧一名女子在路上發現一隻流浪母狗趴在地上，身邊還有剛出生的一窩小狗，靠近一看發現浪犬已經死亡多時，身體都僵硬了，一群小奶狗還在媽媽身邊不斷吃著已經吃不到的奶，女子於心不忍便將一窩小狗通通帶回家，一家人決定親自養育這些小狗長大，結果日前發現每次在院子裡餵小狗喝奶時，附近都有一隻浪犬在遠處偷看，後來才發現是一隻公狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
女子表示，一開始還以為這隻浪犬是想對小狗意圖不軌，後來才發現原來這隻公狗是這一窩小狗的爸爸，就算是小狗們都被他們帶走，這隻公狗還是會固定出現在角落，不敢靠近人類，也不願跟人類互動，就這樣默默在遠方守護小狗們，
我想狗爸爸應該只是想關心孩子到新家有沒有過上好生活。
影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：
「心疼狗爸跟小狗狗」
「在動物的世界內，公狗公貓通常都是射後不理，會這樣還在乎小狗的真的很少」
「這隻狗爸爸好讓人揪心，希望也有好心人可以領養浪犬爸爸」
