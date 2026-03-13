外國妹回家貓開門迎接超熱情　網民看清後驚呼：為什麼穿這件衣服

小貓有點怪癖也能理解，但是這要讓左鄰右舍都知道就尷尬啦。



一外國小姐姐@riccicat養的小貓很熱情，只要每次回家開門的時候，小貓都會咻的一下飛出來迎接她。哇養貓人都知道，這情緒價值給予的很充足。

結果前兩天就出事了，妹子門一開，貓確實是出來了沒有錯。

但是穿着一條黑色性感三角褲......

貓咪開門迎接主人時不知為何穿了一條底褲（riccicat@Tik Tok）

給小姐姐都看呆了，小貓不知道上哪扒拉的內褲穿到自己的屁股上。

不是小貓不能，至少不應該穿三角褲出門。小貓估計也猝不及防：媽媽怎麼今天回來得這麼早啊？

等短暫地回過神以後，小姐姐仔細看了看。小貓穿的真的是她的內褲。

貓咪穿著主人的底褲在屋內走來走去（riccicat@Tik Tok）

我的天吶，這回是真的丟人。小姐姐連忙把小貓往家裏趕。還好這會是沒人呢，都不敢想鄰居看到了會是怎麼理解的了。

貓：好看嗎，走走走回家單獨給你看。

網友表示：

你的貓是不是叫維多利亞啊？

因為維多利亞沒有秘密。



點擊方法即睇貓咪日常相片：

+ 2

另一隻穿褲子的貓

不得不說起另一隻紐西蘭的小貓，牠主人每天一睜眼就是替貓尋找褲衩子的失主。

聽起來有點複雜，其實就是這個貓有點變態。小貓今年14個月大，名字叫leo。

在過去的9個月中，小貓從周邊鄰居家偷了不下150件東西......

+ 3

那也就是說，在5、6個月大的時候，小貓就開始學壞，開始偷上別人的衣服。

最高記錄曾一天帶回來9件衣服......小貓還挺識貨，只偷貴衣服。名牌運動服、真絲內褲是kaka往家裏搬。

最好笑的是牠猶愛偷內褲......

點擊放大即睇「小偷」日常相片：

+ 4

能成功阻止貓咪偷東西？

鏟屎官也想過要去阻止小貓。

如果關在家裏，小貓直接自己開門；如果把門反鎖，小貓就會在房間大喊特喊，嚎得整條街都聽見。

沒辦法，鏟屎多的只能放小貓出門，辛苦周邊鄰居都會被這隻貓光顧。不過好就好在鄰居們挺寬容，有的人還調侃說小貓眼光不錯。

因此鏟屎官專門建了一個社交賬號，每天上傳小貓偷的東西，等失主認領並且給賠償。

我猜也沒多少人去領吧，太尷尬了哈哈哈哈哈哈哈。

【本文獲「喵呆力萌寵星球」授權轉載，微信公眾號：miaodaili666】