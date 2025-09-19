流浪貓也會點外賣？「祝您用餐愉快」餐盒背後隱藏感人暖心真相

國外很多餐廳在上餐時，服務生會說一句：「Enjoy your Meal」，也就是「祝您用餐愉快」的意思。



但最近，有網友曬了一張照片：一堆打包盒裏裝着貓糧還有魚，上面也寫着Enjoy your Meal。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片看貓貓享用美味「外賣」👇👇👇

+ 3

有人覺得奇怪：

小貓也會訂外賣嗎？ 小貓也會訂外賣嗎？

結果……哈哈是收容所專門給流浪貓提供的免費午餐~

該說不說，貓貓們看起來用餐真的很愉快啊哈哈！

延伸閲讀：胖橘上廁所太用力炸毛？貓皮大衣開線真相笑翻百萬網民：好可愛（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】