流浪貓也會點外賣？「祝您用餐愉快」餐盒背後隱藏感人暖心真相
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
國外很多餐廳在上餐時，服務生會說一句：「Enjoy your Meal」，也就是「祝您用餐愉快」的意思。
但最近，有網友曬了一張照片：一堆打包盒裏裝着貓糧還有魚，上面也寫着Enjoy your Meal。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片看貓貓享用美味「外賣」👇👇👇
有人覺得奇怪：
小貓也會訂外賣嗎？
結果……哈哈是收容所專門給流浪貓提供的免費午餐~
該說不說，貓貓們看起來用餐真的很愉快啊哈哈！
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】