鄰居吵架貓咪也湊熱鬧？揭秘毛孩八卦心態　俯身觀望比人還認真！

魯迅先生沒想到，當年他一句「你便捏了胡叉，輕輕地走去」，讓猹成了民國頂流。可放到現在，猹連出道位都擠不進去——畢竟，當代網友的八卦速度，連5G都直呼內卷。



若要論起八卦這門古老技藝的終極形態，請把目光投向城市樓宇間那些「深藏功與名」的陽台——那裏端坐着的貓主子們，才是真正把「八卦」升華為一種靜默藝術、一種永恆守望的宗師。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠站在洗衣機上，挺直着腰，彷彿在努力分析這場爭吵的前因後果。（抖音@你好你看見我家貓貓了嗎）

貓咪八卦之旅

不知道各位鏟屎官有沒有發現，自家的貓咪彷彿裝了一個八卦雷達，對周圍發生的一切風吹草動都格外敏感。只要外面有點動靜，不管是鄰居家吵架，還是樓下有人大聲說話，貓咪們總能在第一時間趕到 「現場」，找個絕佳的位置，開啟牠們的八卦之旅。

視頻源於博主@你好你看見我家貓貓了嗎，只見樓下吵架吵得火熱，那激烈程度，估計整個小區都能聽見。結果呢，他家的小貓咪瞬間就被這 「精彩劇情」 吸引了！

只見牠站在洗衣機上，挺直着腰，像個訓練有素的小衛士，俯身觀望，耳朵豎得高高的，眼睛瞪得圓溜溜的，那認真琢磨的小模樣，彷彿在努力分析這場爭吵的前因後果。

根據網友翻譯，樓下吵架內容是關於男朋友的。貓貓表示：「這次我一定要知道到底誰是誰的男朋友！」哈哈哈哈。

網民們對貓咪的八卦行為，也有一番體會！

為何貓兒如此執着於這「陽台八卦」事業？牠們伏在人類生活邊緣，靜默觀察，永不疲倦。牠們那小小的身軀裏，彷彿裝着一顆永不饜足的好奇心，渴望着破解窗外人間劇場的紛繁密碼。

當樓下有人吵架時，博主的小貓趴在窗戶上，伸出腦袋往下看（抖音@就要沒煩惱）

視頻源於博主@就要沒煩惱，當樓下有人吵架時，鏟屎官的小貓就立馬趴在陽台窗戶上，伸出小腦袋往下看，博主不得不拽住牠的腿，防止小貓掉下去。貓貓表示：

媽，你抓穩點，我再往前去去，快看不到了！

貓咪好奇心超重，網民也分享了拍下的有趣相片：

還有網民分享自家樓下吵架時，我媽和我的貓同時趴在陽台上，伸出腦袋聽八卦，哈哈哈哈這同步率果真跟主人一模一樣！

貓咪們對八卦的熱愛，可不僅僅侷限於人類世界的爭吵。視頻源於博主@喵太郎，鏟屎官每天回家，不管是買的菜還是拿的快遞，小貓都會挨個聞個遍，圍着東西轉圈圈，用鼻子嗅來嗅去，彷彿在探索一個神秘的寶藏！

這隻貓貓每逢主人那快遞後都會上去聞一聞（抖音@喵太郎）

小貓安檢的動作彷彿在說：「這些東西里到底藏着什麼秘密？本喵一定要一探究竟！」

點擊即睇小貓咪日常相片▼▼▼▼

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猹的八卦只為口腹之慾，是動物性的本能；而貓的八卦，卻把其升華為一種純粹的、超越功利的精神活動。

各位鏟屎官們，你們家的貓咪是不是也有這樣的八卦趣事呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】