八哥犬迷上速遞員　每日在門口苦等　主人竟靠這招幫愛犬「圓夢」

這隻小八哥犬名叫「Kaijeaw」，經常坐在家門口曬太陽，久而久之，便與一位經常過來送貨的快遞小哥成為了朋友。



只要發現門口有人靠近，Kaijeaw就會興奮地搖着尾巴衝上前去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而當牠發現對方並不是自己期待的人時，則會瞬間面露失望，拖着沉重的步伐走回屋裏。

每次當牠見到的人不是快遞員時，牠會拖着沉重腳步走回屋（IG@kaijeawthestories）

Kaijeaw的主人發現後，便決定定期網購，讓快遞員小哥能與自家孩子見面。

果然，現在的Kaijeaw每隔幾天就能見到這位快遞小哥，心情也是好了不少。

主人發現後定期網購，讓狗狗能夠時常見到快遞員（IG@kaijeawthestories）

而小哥呢，也是記住了Kaijeaw家的住址，每當來此附近送貨時，都會停留數分鐘，好好摸摸Kaijeaw，和牠玩一玩。

點擊放大即睇Kaijeaw日常相片▼▼▼

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嗚嗚嗚好溫暖！

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