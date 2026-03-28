金毛想被摸又怕人　費盡心思找來牛屎堵嘴　網民：這比張嘴還嚇人

小狗心地善良但智商不詳啊！



網友家的小狗很喜歡找陌生人摸摸，但卻又擔心叔叔姨姨們會害怕，於是，每次都會很有禮貌的在嘴裏叼個東西，例如瓶子、繩子、玩具啊之類的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但是，這樣的禮貌呢，顯然是很有局限性的。

比如這天，在遼闊的大草原上，小狗又見到了一群陌生的叔叔姨姨，牠興奮壞了，但轉了好幾圈，卻始終都沒有找到趁嘴的工具。

然後，讓大家意想不到的事情發生了：

為了把自己的嘴巴堵住，這貨竟然直接叼住了一坨乾了的牛粑粑！

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好消息：嘴巴堵住了。

壞消息：叔叔姨姨們更害怕了哈哈哈！

吃瓜群眾辣評：

「有教養的好狗狗，寧願自己含牛屎也不能被別人說會咬人。」

「對你們來說是屎，對牠來說是幹了的甘露啊～」

「牛糞沒事，那玩意幹了都能燒。」

「屬於狗狗的壓縮餅乾。」



嗚嗚嗚好乖，小金毛最喜歡人類啦！

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